アメリカとイランがカタールで30日に協議か　トランプ氏主張もイラン側は否定

ホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの対立が続く中、トランプ大統領はSNSで仲介国カタールで30日にイランと協議を行うと明らかにしました。

ただ、イラン側は否定していて、実現するかは不透明です。

トランプ大統領は29日、SNSで「カタールの首都ドーハで30日にイランと協議を行う」と投稿し、イラン側が協議を要請してきたと主張しました。

また、ホワイトハウスのレビット報道官はFOXニュースで、ウィトコフ特使とトランプ氏の娘婿・クシュナー氏がドーハに向かうと明らかにしました。

アメリカとイランはホルムズ海峡の管理をめぐって対立し攻撃の応酬が続いていましたが、28日に双方が攻撃を停止することで合意したと伝えられていて、ロイター通信によりますと30日の協議では、ホルムズ海峡の管理などが話し合われるということです。

一方、イランのガリババディ外務次官は29日、ホルムズ海峡の管理についてオマーンと協議したことを明らかにしました。

ただ、アメリカとの協議については今週は予定されていないと否定していて、カタールでの協議が実現するかは不透明です。