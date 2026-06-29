CAPtainDUCK初！ ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」

記事ポイント CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ商品オイシックス新潟アルビレックスBCのCAPtainSWANアルファくんがDUCKをSWANに書き替えた特別デザイン CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ商品オイシックス新潟アルビレックスBCのCAPtainSWANアルファくんがDUCKをSWANに書き替えた特別デザイン

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブが、ミニチュアファクトリーの自社オリジナルIP「CAPtainDUCK」を採用した商品「CAPtainSWAN」の販売を開始しました。

「CAPtainSWAN」は、CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ商品です。

オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトでも販売中です。

ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」

商品名：CAPtainSWAN販売場所：オイシックス新潟アルビレックスBCホームゲーム会場、オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイト初披露・販売日：2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)通常商品価格：880円(税込)ブラインド商品発売予定：2026年7月

「CAPtainSWAN」は、キャップをかぶったアヒルをモチーフにした「CAPtainDUCK」と、オイシックス新潟アルビレックスBCのコラボレーション商品です。

オイシックス新潟アルビレックスBCのユニフォームを身にまとった特別仕様のCAPtainDUCKとして登場しています。

キャップをかぶったアヒルのフィギュアに、スポーツチームのユニフォームとマスコットの世界観を組み合わせた商品です。

「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替えたデザイン

今回のコラボレーションでは、CAPtainDUCKのロゴに描かれた「DUCK」の文字を、オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が「SWAN」に書き替えた特別デザインが採用されています。

「アルファくん」は白鳥をモチーフとしたマスコットキャラクターです。

ブランド名の一部を書き替えるアイデアにより、「アルファくん」らしい遊び心あふれる世界観を表現しています。

公式ユニフォーム仕様の通常商品

商品名：CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン仕様：オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様価格：880円(税込)

通常商品は、オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様の「CAPtainSWAN」です。

チームのユニフォームを着た特別仕様で、CAPtainDUCKのモチーフとオイシックス新潟アルビレックスBCの要素が一つになっています。

選手背番号入りのブラインド商品

発売予定：2026年7月CAPtainSWAN(投手＋監督版)：全22種CAPtainSWAN(野手版)：全26種仕様：選手背番号入り、サイン入りレアバージョンあり価格：未定備考：価格・仕様は変更となる場合があります

ブラインド商品は、投手＋監督版と野手版で展開されます。

選手ごとの背番号を再現した仕様に、サイン入りレアバージョンも用意されています。

どの種類が出るか分からないブラインド形式で、開封する楽しみも備えた商品です。

CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ

本企画は、オイシックス新潟アルビレックスBCのマーチャンダイジングを手掛けるパンチワークス代表が展示会でCAPtainDUCKを見たことをきっかけにスタートしました。

その後、パンチワークスを通じてオイシックス新潟アルビレックスBCMD担当と複数回の打ち合わせを重ね、商品化が決定しています。

「ファンの皆様が楽しめる商品とは何か」をテーマに企画が進められました。

ロゴの書き替えや白鳥モチーフのマスコット設定が重なり、チームらしさを小さなフィギュアのデザインで楽しめるコラボです。

通常商品はユニフォーム姿の記念アイテムとして、ブラインド商品は背番号やレア仕様を意識した集め方につながります。

ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CAPtainSWAN」はどこで販売されていますか？

A. オイシックス新潟アルビレックスBCホームゲーム会場で初披露・販売され、オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトでも販売中です。

Q. 通常商品の価格はいくらですか？

A. 通常商品「CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン」は、880円(税込)です。

Q. ブラインド商品にはどのような種類がありますか？

A. ブラインド商品は「CAPtainSWAN(投手＋監督版)」全22種と「CAPtainSWAN(野手版)」全26種です。

選手背番号入りで、サイン入りレアバージョンもあります。

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