『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期、追加キャスト発表 第1話場面カット＆スペシャルアクションムービー公開
スペシャルアクションムービーに新キャラクター続々登場
テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』が7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠（毎週水曜 後11：45）ほかで放送される。これに先立ち、第1話（通算13話）「片田舎のおっさん、新たな職場に行く」のあらすじと場面カットが公開された。あわせて、アニメスタッフ陣が総力をあげて描くスペシャルアクションムービーが公開されたほか、第2期に登場する追加キャラクターを演じる声優陣が発表された。
【動画】新キャラ続々！公開された『おっさん剣聖』第2期スペシャルアクションムービー
アクションムービーでは、第2期で新たに登場するヴェルデアピス傭兵団のシーンも描かれた。映像にも登場した追加キャラクターとして、ハノイ・クレッサ役を近藤隆、クリウ・ライバーク役を峯田大夢、プリム役を内田愛美、モーリス・パシューシカ役を家中宏が演じる。
■第1話「片田舎のおっさん、新たな職場に行く」あらすじ
レベリオ騎士団の特別指南役に就任して数ヶ月、ベリルは首都での暮らしに馴染みつつあった。そんなある日、ベリルの家にルーシーとフィッセルが来訪する。2人の用件は、ベリルを魔術師学院の臨時講師として招聘したいというものであった。逡巡しつつも暫定的に応じたベリルは、ミュイも学ぶ剣魔法科でフィッセルの教え方を目の当たりにする。そして生徒の疑問に答える形で、フィッセルと立ち合うことになり──。
■追加キャストコメント
▼ハノイ・クレッサ役：近藤隆
ハノイ役を務めさせていただきます、近藤隆です。ハノイは原作の先生にとって思い入れがあるキャラクターだとお聞きしました。そんな大切な役どころを任せていただけるなんて、役者冥利に尽きるというものでございます。非常に誇らしい気持ちで収録に臨ませていただきましたが己の気持ちのわりには不遜な態度でおっさんたちと対峙しますので、おっさんファンの皆さまにおかれましては何卒お手柔らかにお願い申し上げます。
▼クリウ・ライバーク役：峯田大夢
この度、クリウ・ライバーク役で出演させていただきます峯田大夢です！努力を積み重ね続けた先で花開くことの尊さや、人との出会いが人生を大きく変えていく面白さが、本作の大きな魅力だと感じています。そんな作品に携わる機会をいただけたこと、とても幸せに思います。収録では自分自身も多くの刺激を受けながら作品と向き合い、作品を愛する皆さまに少しでも楽しんでいただけるよう精一杯務めさせていただきました。ぜひ放送を楽しみにしていただけたらうれしいです！
▼プリム役：内田愛美
第1期ではアリューシアの母役として参加させていただいた「おっさん剣聖」、第2期ではプリム役を担当することができて大変うれしく思います。「〜みたいな」が口癖なゆるっとしたキャラクターのプリムが戦いのときにみせるギャップや強さ、ヴェルデアピス傭兵団の絆にも注目していただけたら幸いです！個人的には最終話のとあるシーンに感銘を受けたので、早くオンエアを観たくてワクワクしています。第2期もぜひお楽しみください！
▼モーリス・パシューシカ役：家中宏
モーリス・パシューシカ役 家中宏です。え？「おっさん剣聖II」に出演できるって…!?なんとまあ、この日が来るとは！ところで…モーリス・パシューシカ…貴方は何者…？何がしたいの…!?謎…謎です…ただただ謎なのです…。では、皆さまに出逢える時を楽しみにしています…！
テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』が7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠（毎週水曜 後11：45）ほかで放送される。これに先立ち、第1話（通算13話）「片田舎のおっさん、新たな職場に行く」のあらすじと場面カットが公開された。あわせて、アニメスタッフ陣が総力をあげて描くスペシャルアクションムービーが公開されたほか、第2期に登場する追加キャラクターを演じる声優陣が発表された。
アクションムービーでは、第2期で新たに登場するヴェルデアピス傭兵団のシーンも描かれた。映像にも登場した追加キャラクターとして、ハノイ・クレッサ役を近藤隆、クリウ・ライバーク役を峯田大夢、プリム役を内田愛美、モーリス・パシューシカ役を家中宏が演じる。
■第1話「片田舎のおっさん、新たな職場に行く」あらすじ
レベリオ騎士団の特別指南役に就任して数ヶ月、ベリルは首都での暮らしに馴染みつつあった。そんなある日、ベリルの家にルーシーとフィッセルが来訪する。2人の用件は、ベリルを魔術師学院の臨時講師として招聘したいというものであった。逡巡しつつも暫定的に応じたベリルは、ミュイも学ぶ剣魔法科でフィッセルの教え方を目の当たりにする。そして生徒の疑問に答える形で、フィッセルと立ち合うことになり──。
■追加キャストコメント
▼ハノイ・クレッサ役：近藤隆
ハノイ役を務めさせていただきます、近藤隆です。ハノイは原作の先生にとって思い入れがあるキャラクターだとお聞きしました。そんな大切な役どころを任せていただけるなんて、役者冥利に尽きるというものでございます。非常に誇らしい気持ちで収録に臨ませていただきましたが己の気持ちのわりには不遜な態度でおっさんたちと対峙しますので、おっさんファンの皆さまにおかれましては何卒お手柔らかにお願い申し上げます。
▼クリウ・ライバーク役：峯田大夢
この度、クリウ・ライバーク役で出演させていただきます峯田大夢です！努力を積み重ね続けた先で花開くことの尊さや、人との出会いが人生を大きく変えていく面白さが、本作の大きな魅力だと感じています。そんな作品に携わる機会をいただけたこと、とても幸せに思います。収録では自分自身も多くの刺激を受けながら作品と向き合い、作品を愛する皆さまに少しでも楽しんでいただけるよう精一杯務めさせていただきました。ぜひ放送を楽しみにしていただけたらうれしいです！
▼プリム役：内田愛美
第1期ではアリューシアの母役として参加させていただいた「おっさん剣聖」、第2期ではプリム役を担当することができて大変うれしく思います。「〜みたいな」が口癖なゆるっとしたキャラクターのプリムが戦いのときにみせるギャップや強さ、ヴェルデアピス傭兵団の絆にも注目していただけたら幸いです！個人的には最終話のとあるシーンに感銘を受けたので、早くオンエアを観たくてワクワクしています。第2期もぜひお楽しみください！
▼モーリス・パシューシカ役：家中宏
モーリス・パシューシカ役 家中宏です。え？「おっさん剣聖II」に出演できるって…!?なんとまあ、この日が来るとは！ところで…モーリス・パシューシカ…貴方は何者…？何がしたいの…!?謎…謎です…ただただ謎なのです…。では、皆さまに出逢える時を楽しみにしています…！
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