女王蜂、新曲「星」がTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』EDテーマに決定！最新アーティストビジュアルも公開

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女王蜂の新曲「星」がTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』のエンディングテーマに決定。

あわせて、「星」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアルおよびジャケットビジュアルも公開された。

■「ひとり立ち続ける主人公が抱える思い。そのとてつもなさに星を感じました」（アヴちゃん）

7月4日からテレビ朝日系“MAnimation”枠、BS朝日他にて放送されるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』は、トマトスープにより秋田書店『Souffle』（スーフル）にて連載中の人気マンガを原作としたアニメ化作品。

原作は、宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクイン、先日発表された第55回日本漫画家協会コミック部門で大賞を受賞するなど、注目の歴史マンガだ。

アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手掛けている。

女王蜂とは、ミュージカル・アニメーション映画『犬王』にアヴちゃんが声優として出演して以来、約4年ぶりのタッグとなる。

エンディングテーマ「星」は、8月5日にCDリリース。7月5日から先行配信がスタートする。

CDは、Blu-rayが付属する完全生産限定盤、CDのみの期間生産限定盤が発売。完全生産限定盤のBlu-rayには『女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」』から選りすぐりのライブ映像を13曲収録。50ページフォトブックとプレミアムレーザーカットカバーを付属した7インチレコードサイズの豪華特製BOOK仕様となる。

期間生産限定盤は、7インチレコードサイズのアニメ描き下ろし絵柄紙ジャケット仕様。どちらにも、カップリング曲として新曲「サスペンス」が収録される。各CDショップにて予約もスタートした。

女王蜂は『女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」』を敢行中。『単独公演「蜂月蜂日～サスペンス～」』を8月8日に東京・Zepp Haneda（TOKYO)）にて開催する。

■アヴちゃん（女王蜂）コメント

復讐心。作品世界で描かれる激動の時代のなかで、ひとり立ち続ける主人公が抱える思い。そのとてつもなさに星を感じました。

どこか沁み入るように、たのしんで頂けますように！

■原作者・トマトスープ コメント

まるで、星の夜に辿り着いた天幕のもと語られた、彼女たちの物語を聞いているよう。

「忘れないで」、そう語りかけてくれるこの歌は、悲しくも強さを湛えています。

素晴らしい楽曲をいただき、ありがとうございます。

■リリース情報

2026.07.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「星」

2026.08.05 ON SALE

SINGLE「星」

■関連リンク

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』作品サイト

http://anime-jaadugar.com/

「星」特設サイト

https://ziyoou-vachi.com/star/

女王蜂 OFFICIAL SITE

http://www.ziyoou-vachi.com/