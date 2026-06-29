『音楽の日』ダンス企画「DREAM ダンス」開催決定 各事務所の精鋭が集結…LDH、坂道、スターダスト、STARTO、BMSG、ライジングなど【出演者一覧】
TBS系で放送される毎年恒例の音楽特番『音楽の日』が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送される。恒例のダンス企画「DREAM ダンス」が今年も開幕することが決まった。
【画像】King & PrinceにM!LK…豪華すぎる第2弾出演アーティスト
今年の『音楽の日』の番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションで日本中を熱狂の渦に巻き込み、SNSのトレンドを席巻している『音楽の日』恒例のダンス企画。今年は「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが集結し、超DREAM TEAMを結成する。「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。
また今回、第2弾となる出演アーティスト22組が発表された。今回発表されたのは、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY'S、M!LK。
■「DREAM ダンス」出演者
＜LDH 選抜チーム＞
中務裕太（GENERATIONS）／小森隼（GENERATIONS）／陣（THE RAMPAGE）／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）／浦川翔平（THE RAMPAGE）／松井利樹（BALLISTIK BOYZ）／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／JIMMY（PSYCHIC FEVER)／小波津志（PSYCHIC FEVER)／SHOW（THE JET BOY BANGERZ）／TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ)／HINATA（THE JET BOY BANGERZ）／TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
＜坂道グループ 選抜チーム＞
岩本蓮加（乃木坂46）／一ノ瀬美空（乃木坂46）／瀬戸口心月（乃木坂46）／小島凪紗（櫻坂46）／谷口愛季（櫻坂46）／山下瞳月（櫻坂46）／金村美玖（日向坂46）／小西夏菜実（日向坂46）／渡辺莉奈（日向坂46）
＜スターダスト 選抜チーム＞
ユーキ（超特急）／マサヒロ（超特急）／EIKU（ONE N’ ONLY）／HAYATO（ONE N’ ONLY）／FUMINORI（BUDDiiS）／FUMIYA（BUDDiiS）
＜STARTO ENTERTAINMENT 選抜チーム＞
千賀健永（Kis-My-Ft2）／宮近海斗（Travis Japan）／中村海人（Travis Japan）／七五三掛龍也（Travis Japan）／松倉海斗（Travis Japan）
＜BMSG選抜チーム＞
SOTA（BE:FIRST）／SHUNTO（BE:FIRST）／RYUHEI（BE:FIRST）／RAN（MAZZEL）／SEITO（MAZZEL）／RYUKI（MAZZEL）／TAKUTO（MAZZEL）／TAIKI（STARGLOW）／ Aile The Shota
＜ライジングプロダクション選抜チーム＞
YORI（DA PUMP）／TOMO（DA PUMP）／KIMI（DA PUMP）／U-YEAH（DA PUMP）／NANA（MAX）／LINA（MAX）／谷内伸也（Lead）／小池成（プラチナボーイズ）／輝叶
＜レジェンドチーム＞
SAM（TRF）／ETSU（TRF）／CHIHARU（TRF）／EXILE 松本利夫／EXILE USA／EXILE MAKIDAI
And more･･･
【画像】King & PrinceにM!LK…豪華すぎる第2弾出演アーティスト
今年の『音楽の日』の番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
また今回、第2弾となる出演アーティスト22組が発表された。今回発表されたのは、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY'S、M!LK。
■「DREAM ダンス」出演者
＜LDH 選抜チーム＞
中務裕太（GENERATIONS）／小森隼（GENERATIONS）／陣（THE RAMPAGE）／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）／浦川翔平（THE RAMPAGE）／松井利樹（BALLISTIK BOYZ）／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／JIMMY（PSYCHIC FEVER)／小波津志（PSYCHIC FEVER)／SHOW（THE JET BOY BANGERZ）／TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ)／HINATA（THE JET BOY BANGERZ）／TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
＜坂道グループ 選抜チーム＞
岩本蓮加（乃木坂46）／一ノ瀬美空（乃木坂46）／瀬戸口心月（乃木坂46）／小島凪紗（櫻坂46）／谷口愛季（櫻坂46）／山下瞳月（櫻坂46）／金村美玖（日向坂46）／小西夏菜実（日向坂46）／渡辺莉奈（日向坂46）
＜スターダスト 選抜チーム＞
ユーキ（超特急）／マサヒロ（超特急）／EIKU（ONE N’ ONLY）／HAYATO（ONE N’ ONLY）／FUMINORI（BUDDiiS）／FUMIYA（BUDDiiS）
＜STARTO ENTERTAINMENT 選抜チーム＞
千賀健永（Kis-My-Ft2）／宮近海斗（Travis Japan）／中村海人（Travis Japan）／七五三掛龍也（Travis Japan）／松倉海斗（Travis Japan）
＜BMSG選抜チーム＞
SOTA（BE:FIRST）／SHUNTO（BE:FIRST）／RYUHEI（BE:FIRST）／RAN（MAZZEL）／SEITO（MAZZEL）／RYUKI（MAZZEL）／TAKUTO（MAZZEL）／TAIKI（STARGLOW）／ Aile The Shota
＜ライジングプロダクション選抜チーム＞
YORI（DA PUMP）／TOMO（DA PUMP）／KIMI（DA PUMP）／U-YEAH（DA PUMP）／NANA（MAX）／LINA（MAX）／谷内伸也（Lead）／小池成（プラチナボーイズ）／輝叶
＜レジェンドチーム＞
SAM（TRF）／ETSU（TRF）／CHIHARU（TRF）／EXILE 松本利夫／EXILE USA／EXILE MAKIDAI
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