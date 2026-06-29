6月27日、タレントの大桃美代子が自身のInstagramを更新し、飛行機で自撮りするショート動画を投稿した。ただ、この動画を撮影した状況をめぐって、物議を醸している。

大桃は《そりゃ、そうだ！飛行機に乗ってウキウキして撮ってたら、、、CAさんに「私たちの顔を写さないで」と、言われました》とつづり、飛行機内で撮影していたところ、CAから注意されたことを明かした。

「公開した動画には、機内で食事する様子を自撮りした大桃さんの姿が映っていました。大桃さんは《CAさんを撮っていたのではなく、座席や、自分を撮っていたのです。自撮りでしたが、勝手に撮られていると思われたのか、、、「貴方を撮っていません。セルフィー（自撮り）です」とお伝えしました》と、説明しています。

実際、大桃さんが公開した動画には食事を運ぶCAの姿が映っており、顔はスタンプで隠されていました」（スポーツ紙記者）

投稿には、《確かに、SNSでもCAさんのお顔が出ている物もお見かけします。自分だって、勝手に撮られたら、嫌ですよね プライバシーの侵害になります》《CAさんのお仕事がら、嫌な顔出来ないし、、、沢山嫌な思いをされたんだと思います。カスハラにならないように気をつけたいですね。今の時代、怒ったほうが、負け》と、自らのおこないを反省する文面が記載されている。

ただ、Xでは、

《「怒ったほうが、負け」って使い方も間違っているでしょう〜〜〜》

《自撮りでも機内での撮影はダメだろ》

など、大桃の行動に厳しい声が見受けられる。

「大桃さんの投稿は、一見すると、謝罪しているように見えますが、《今の時代、怒ったほうが、負け》《勝手に撮られていると思われたのか》など、CAを責めていると捉えられてもおかしくないような言葉が並んでいました。

また、そもそも機内での撮影を咎められたにもかかわらず、その動画をInstagramで公開することに疑問を持たれたようです。ある種、“謝罪風の煽り” のような印象を抱く人もいたようです」（芸能記者）

過去に『ワイド！スクランブル』（テレビ朝日系）や『ドデスカ!』（名古屋テレビ）など、情報番組のコメンテーターとして活躍してきた大桃。自身のSNSでも積極的に発信しているが、その言動が世間を騒がせることもあった。

「2010年にツイッター（当時）で、元夫でジャーナリストの山路徹さんとタレントの麻木久仁子さんが不倫関係にあったことを告発しました。この投稿はすぐに削除されましたが、大桃さんと麻木さんが記者会見を開く事態になり、一方的にSNSで告発する大桃さんのやり方に疑問を持たれました。

2020年の緊急事態宣言期間中には、公園で遊ぶ親子の行動に苦言を呈したところ、SNSで物議を醸し、のちに謝罪する事態になったのです。今回の飛行機内の自撮りしかり、たびたびSNSでのマナーが疑問視されています」（同前）

本人としては、この投稿を “カスハラ注意報” としているようだが……。