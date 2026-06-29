タレントのマツコ・デラックスが２９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。北中米Ｗ杯で奮闘中の日本代表一のイケメン選手とＭＣの垣花正を比較する“無慈悲な”一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、令和の現役女子高生に聞いた「彼氏にやってもらいたいスポーツランキング」で１位・バスケットボール、２位・サッカー、３位・野球、４位・バレーボール、５位・バドミントンという結果が出たという記事を紹介。

この結果に「あたしは今回の日本代表を見て、サッカーだと思うな」と話し出したマツコ。

「やっぱりね。すごいよね、サッカーもできて（かっこいい）…。こういう人もいるのよ、世の中には」と言いながら常日頃、「沖縄のシーサーに似ている」と揶揄（やゆ）しているＭＣの垣花正を指さしたマツコ。

「あたし、本当に中村敬斗とかを見るたびに『カッキー…』（垣花のあだ名）って。どうして神様って、こんなにひどいことを…って」と日本代表のイケメンと垣花を比べて一言。「進化を間違えただけでベースにあるものは…」と垣花をなぐさめていた。