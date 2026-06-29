「BMSG FES’26」キービジュアル＆出演アーティスト解禁 SKY-HI・BE:FIRST・MAZZEL・HANAら
【モデルプレス＝2026/06/29】SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES’26」のキービジュアルが公開。あわせて出演アーティストも発表された。
【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿
「BMSG FES」は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。5年連続5回目の開催となる「BMSG FES’26」は、2026年10月10日、11日、12日の3日間、2025年に続き、東京・お台場にて開催。2025年の2日間開催から規模を拡大し、初の3日間開催となる。
今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、「THE FUTURE IS YOURS」。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、掴み、作り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かうひとつの集合体として表現している。ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴している。
「BMSG FES’26」出演アーティストには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、2026年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSG自社レーベル“Bullmoose Records”に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。
さらに、2025年好評を博した託児サービスを2026年も実施。「BMSG FES’26」のチケット先行受付開始と同時に託児サービスの受付もスタートする。子ども連れの来場者が「BMSG FES」を楽しむ間、託児スペースではカラオケなど音楽に触れられるコンテンツを通じて、子どもたちにもフェスならではの音楽体験を届ける。
BMSGにとって6周年は、これまで積み重ねてきた歩みを土台に、新たな未来へ向かう節目の年。「THE FUTURE IS YOURS」を掲げる「BMSG FES’26」は、次の時代を、次のカルチャーを、次の景色を切り拓く3日間となりそうだ。（modelpress編集部）
出演：
SKY-HI／ Novel Core／BE:FIRST／MAZZEL／STARGLOW／Aile The Shota／REIKO／HANA／ふみの／Ayumu Imazu／BANVOX／SALU
会場：
お台場BMSG FES特設会場
〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1
日程：
2026年10月10日（土）開場13：00 開演15：00
2026年10月11日（日）開場13：00 開演15：00
2026年10月12日（月・祝）開場13：00 開演15：00
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【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿
◆「BMSG FES’26」キービジュアル公開
「BMSG FES」は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。5年連続5回目の開催となる「BMSG FES’26」は、2026年10月10日、11日、12日の3日間、2025年に続き、東京・お台場にて開催。2025年の2日間開催から規模を拡大し、初の3日間開催となる。
◆「BMSG FES’26」出演アーティスト解禁
「BMSG FES’26」出演アーティストには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、2026年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSG自社レーベル“Bullmoose Records”に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。
さらに、2025年好評を博した託児サービスを2026年も実施。「BMSG FES’26」のチケット先行受付開始と同時に託児サービスの受付もスタートする。子ども連れの来場者が「BMSG FES」を楽しむ間、託児スペースではカラオケなど音楽に触れられるコンテンツを通じて、子どもたちにもフェスならではの音楽体験を届ける。
BMSGにとって6周年は、これまで積み重ねてきた歩みを土台に、新たな未来へ向かう節目の年。「THE FUTURE IS YOURS」を掲げる「BMSG FES’26」は、次の時代を、次のカルチャーを、次の景色を切り拓く3日間となりそうだ。（modelpress編集部）
◆「BMSG FES’26」概要
出演：
SKY-HI／ Novel Core／BE:FIRST／MAZZEL／STARGLOW／Aile The Shota／REIKO／HANA／ふみの／Ayumu Imazu／BANVOX／SALU
会場：
お台場BMSG FES特設会場
〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1
日程：
2026年10月10日（土）開場13：00 開演15：00
2026年10月11日（日）開場13：00 開演15：00
2026年10月12日（月・祝）開場13：00 開演15：00
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