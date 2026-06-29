もし当たったら…使い道は？ジャンボ宝くじ史上最高額！12億円の「サマージャンボプレミアム」
1等前後賞合わせて12億円。あすから発売されるサマージャンボでは、「ジャンボ宝くじ」史上最高額が当たるチャンスがあります。もし12億円当たったら…。皆さんに使い道を聞きました。
20代
「2人で住む家を建てて、家族と一緒に旅行に行きたい」
思い描くのは、明るい未来！
Nスタ
「あすから史上最高額、サマージャンボプレミアム12億円が販売されます」
あすから販売が始まる3種類の「サマージャンボ」、注目したのはこちらの「プレミアム」です。1枚500円とちょっとお高めですが、賞金は1等8億円！前後賞を合わせるとなんと12億円に！「ジャンボ宝くじ」史上最高額となっています。
そこで、街のみなさんに質問です。12億円が当たったら何をしますか？
19歳
「原付の免許を取ったので、思い切ってバイクの免許も取って、いいバイクを買いたいなと思う」
60代
「1億円ぐらい株を買って、あとの残りは別荘を買うかな。10億円は銀行に預けておく」
中でも多かったのは…
50代
「1等12億円が当たったら、六本木にマンションを一棟買って、みんなで住みます。新築はちょっと難しいかもしれないが、中古だったらいけるかな」
大きな買い物の代名詞、マンションなどの不動産の購入です。
そして、多くの人が口にした夢が「遠くに行きたい」。
20代
「ロサンゼルスやニューヨーク、セントラルパークに行ってみたい」
クルーズ船で世界一周がしたいという男性は…
60代
「有料の月旅行はそれくらい出せば（できる）、特別なトレーニングがいらないならそれも選択肢」
なんと！宇宙も視野に入っていました。
夢が広がるサマージャンボ。抽選日は8月12日です！