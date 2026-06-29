1等前後賞合わせて12億円。あすから発売されるサマージャンボでは、「ジャンボ宝くじ」史上最高額が当たるチャンスがあります。もし12億円当たったら…。皆さんに使い道を聞きました。

20代

「2人で住む家を建てて、家族と一緒に旅行に行きたい」

思い描くのは、明るい未来！

Nスタ

「あすから史上最高額、サマージャンボプレミアム12億円が販売されます」

あすから販売が始まる3種類の「サマージャンボ」、注目したのはこちらの「プレミアム」です。1枚500円とちょっとお高めですが、賞金は1等8億円！前後賞を合わせるとなんと12億円に！「ジャンボ宝くじ」史上最高額となっています。

そこで、街のみなさんに質問です。12億円が当たったら何をしますか？

19歳

「原付の免許を取ったので、思い切ってバイクの免許も取って、いいバイクを買いたいなと思う」

60代

「1億円ぐらい株を買って、あとの残りは別荘を買うかな。10億円は銀行に預けておく」

中でも多かったのは…

50代

「1等12億円が当たったら、六本木にマンションを一棟買って、みんなで住みます。新築はちょっと難しいかもしれないが、中古だったらいけるかな」

大きな買い物の代名詞、マンションなどの不動産の購入です。

そして、多くの人が口にした夢が「遠くに行きたい」。

20代

「ロサンゼルスやニューヨーク、セントラルパークに行ってみたい」

クルーズ船で世界一周がしたいという男性は…

60代

「有料の月旅行はそれくらい出せば（できる）、特別なトレーニングがいらないならそれも選択肢」

なんと！宇宙も視野に入っていました。

夢が広がるサマージャンボ。抽選日は8月12日です！