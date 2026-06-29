「溺れないためにどうするか」水難事故に備える体験イベント 海や川のレジャーが増える季節 楽しんで危険を学ぶ
これから海や川でのレジャーの季節が始まります。水の事故に気を付けなければなりませんが、「溺れないために、どう泳げばいいのか」実際に体験できるイベントが行われました。
きのう行われた「海のそなえプロジェクト」。
日本ライフセービング協会
「学校の水泳の授業、水が全く動いていない所でやる安全教育よりも、流れがあった方がより実践に近いんじゃないかと」
このイベントでは「溺れないためにどうするか」を学びます。
日本ライフセービング協会
「水に入るときは海も川もそうなんだけれども、きょうの水温どんな感じ？足場はどんな感じ？を確かめながら入らないと、やったーって入っちゃうのは、やっぱり危ないよね」
会場は東京2020オリンピック・パラリンピックでカヌーなどの競技会場として整備された「カヌー・スラロームセンター」。
今回は楽しみながら「海や川」の危険を学ぶというのがコンセプトです。
これから水辺のレジャーが増える季節。今月に入ってから、すでに水難事故が連続で起きています。
おととい、愛媛県西条市を流れる加茂川では、50代から60代の男性3人が溺れ、2人が死亡。男性らはボードの上に立ってパドルをこぐ『SUP』をしていました。事故当時、台風7号の影響で水量が増し、流れも速くなっていたということです。
記者
「男の子は、この場所から川に入りました。2、3歩歩くと急に深くなったということです」
今月15日には、佐賀県唐津市でも水難事故が発生。中学1年の男子生徒が川で溺れ、死亡しています。
こうした事故をなくすため、今回行われた「海のそなえプロジェクト」。
日本ライフセービング協会
「最初平泳ぎで自分で離岸流に向かって行ってみましょう。浜に戻れないことでパニックになって溺れてしまうこともある」
海で発生する代表的な事故原因の一つ、波が沖へと戻る際にできる強い海の流れ「離岸流」を体験。
ライフセーバー
「泳いで！頑張って泳いで！」
参加者
「無理だ〜！」
参加者たちは「離岸流」の流れの速さに驚いていました。
イベント参加者
「水中での安全面（危険性）は、なかなか体験できなかったので今回体験できてよかった」
「水の危険をたくさん知れて良かった」