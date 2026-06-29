綾瀬はるか、“決断力”を切望 弁当選びは「人に決めてもらいます」
俳優の綾瀬はるか（41）が29日、都内で行われた映画『箱の中の羊』の公開後舞台あいさつに登壇。ほしい機能として「決断力」を挙げた。
【全身ショット】清楚な白ワンピ姿で魅了した綾瀬はるか
事前に募集した質問に答えるコーナーでは、「未来の自分に1つだけアップデート機能をつけられるなら？」という質問に「決断力です」と答えた綾瀬。普段は物事を決めることが苦手だと明かし、「ChatGPTによりますと、両方のいいことを想像するからなかなか選べないって言っていて、本当にそうなんです」と苦笑いを浮かべた。
「もうちょっと決断力あったらいいのになって」と重ねた綾瀬だが、飲食店では「意外とメニュー（を選ぶの）は早い！」とにんまり。しかし「でも魚とお肉でだいたいお弁当は2種類に分かれていて、すごく悩むときは大体人に決めてもらいます」と恥ずかしそうに告白していた。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
MCは宮司愛海が務めた。
【全身ショット】清楚な白ワンピ姿で魅了した綾瀬はるか
事前に募集した質問に答えるコーナーでは、「未来の自分に1つだけアップデート機能をつけられるなら？」という質問に「決断力です」と答えた綾瀬。普段は物事を決めることが苦手だと明かし、「ChatGPTによりますと、両方のいいことを想像するからなかなか選べないって言っていて、本当にそうなんです」と苦笑いを浮かべた。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
MCは宮司愛海が務めた。