佐藤勝利＆原菜乃華、人見知りすぎる会話に横澤夏子がソワソワ「好きな食べ物とか聞いてくれて…」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と俳優の原菜乃華が29日、都内で行われたアニメーション映画『君と花火と約束と』（7月17日公開）完成披露試写会に登壇した。佐藤の母役を務める横澤夏子と共にそろって涼しげな浴衣で姿をみせた。
【写真】照れ顔かわいすぎ！ほめられてニヤニヤが抑えきれなかった佐藤勝利
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原がそれぞれ演じている。
アフレコが別で今回が「2度目まして」だという佐藤と原。互いの印象について佐藤は「人見知りですか？」と切り出すと原は「よくわかりましたね。隠しているつもりではあったんですけど…」と苦笑い。佐藤は「さすがに隠しきれていない。緊張しいなのかな？でも自分もそうなのですが…」となんとももどかしいやりとりを展開。
隣の横澤も「人見知り同士の会話でソワソワしちゃって」と見守る中、佐藤は「人見知り同士の2回目はこうなります。でも1日撮影の日があって好きな食べ物とか聞いてくれて…初歩的な（笑）」と振り返ると原も「あまりにも初歩的ですいません」と申し訳なさげ。さらに佐藤は「『お寿司です』って。その中でもなにが好きなんですか？って。『中トロです』って」とし、原も「同じですって（笑）」と応じて、人見知り同士ながら会話を広げていた。
【写真】照れ顔かわいすぎ！ほめられてニヤニヤが抑えきれなかった佐藤勝利
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原がそれぞれ演じている。
隣の横澤も「人見知り同士の会話でソワソワしちゃって」と見守る中、佐藤は「人見知り同士の2回目はこうなります。でも1日撮影の日があって好きな食べ物とか聞いてくれて…初歩的な（笑）」と振り返ると原も「あまりにも初歩的ですいません」と申し訳なさげ。さらに佐藤は「『お寿司です』って。その中でもなにが好きなんですか？って。『中トロです』って」とし、原も「同じですって（笑）」と応じて、人見知り同士ながら会話を広げていた。