八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市のひき逃げ事件から29日で4年です。大分県警は新たな防犯カメラ映像を公開し情報提供を呼びかけています。

この事件は2022年に大分県別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷したものです。

警察は八田與一容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し行方を追っていますが事件解決には至っておらず29日で発生から4年を迎えました。

県警が公開した新たな防犯カメラ映像には被害にあった大学生の1人が現場近くの道をバイクで進む様子が映っています。その1分後には八田容疑者が運転していたとみられる白い車が通ります。この1分後にひき逃げ事件が発生したということです。

県警は29日に北海道から沖縄まで11都道府県でチラシを配って情報提供を呼び掛けることにしています。

遺族などでつくる別府願う会は「風化は私たちにとって一番の恐怖。日常にある小さな違和感が最後の一手となるかもしれません。私たちと一緒に目を光らせて欲しい」などとコメントしています。

情報提供先は別府警察署0977-21-2131となっています。

八田與一容疑者 道路交通法違反では全国初の『重要指名手配』に

別府市の事故現場（2022年）

これまでの動きを振り返ります。

2022年6月29日、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が八田與一容疑者が運転する軽乗用車に追突され、このうち1人が亡くなりました。

事件発生から1年が過ぎた2023年9月、警察は現場から逃走した八田與一容疑者を全国の警察を挙げて捜査する『重要指名手配』に指定しました。道路交通法違反での指定は全国で初めてでした。

県警は八田容疑者の似顔絵や動画を公開し情報提供呼びかけ

大分県警提供

そして事件から2年後の2024年6月、県警は八田與一容疑者の現在の風貌を想像して描いた6枚の似顔絵を公開し、情報提供を呼び掛けました。

さらに同じ年の8月、県警はこれまでに公開した八田容疑者に関する映像や似顔絵を使って動画を制作し、県警の公式Youtubeチャンネルで公開しました。

動画では「八田與一、見かけたらその場で110番。八田與一よ、隠れるな。この動画を見ているなら今すぐ出頭するんだ」などとナレーションで呼び掛けています。

事件から3年 時効の無い殺人事件に

海の堆積物を確認する県警など（2025年11月）

そして事件発生から3年を迎えようとしていた2025年6月2日、新たな展開が。

県警は、殺意を立証出来る証拠が集まったとして、道路交通法違反のひき逃げのほか、「殺人」と「殺人未遂」の容疑を加え、新たに逮捕状を取ったことを明らかにしました。これにより、このひき逃げ事件は、時効の無い殺人事件として捜査されることになりました。

また、八田容疑者の手がかりを探すため県警が海の堆積物を調べていることが捜査関係者への取材で明らかになっています。

関係者によりますと県が漁師と協力して行っている海底清掃で回収されたものを県警が確認しているということです。県警は八田容疑者が海へ入って逃げた可能性も視野に捜査を進めています。

「全身のバランスを見て」県警が八田容疑者の新たな写真公開

6月公開された八田與一容疑者の写真

こうした中、2026年6月15日には県警が八田與一容疑者について新たなチラシを作成し、報道陣に公開しました。チラシには八田容疑者の新たな写真も掲載されています。

新たな写真は2枚で、全身が写っているものと、サングラスをかけている姿です。

全身のものは八田容疑者が21歳の時、サングラス姿の写真は22歳の時のもの。八田容疑者は事件当時は25歳で、現在は29歳です。公開した理由について県警は「全身のバランスを見てもらいたい」などと話していました。

全国から寄せられた情報は1万3000件を超える

6月公開された八田與一容疑者の写真

また、県警は6月26日、この事件に関する情報提供が6月25日時点であわせて1万3069件寄せられていると発表しました。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報は約1万2370件となっていて、内訳では大分県内が約710件、大分を除く九州が約1600件、関東が最多で約4620件、近畿が約1690件、その他の地域が約2570件となっています。

殺人などの容疑が追加された2025年6月以降の情報提供は全体の3割近くにあたる3469件だということです。

事件発生から29日で4年。八田容疑者の行方は不明で、事件は未解決となっています。

八田容疑者に関する情報の提供先は別府警察署0977-21-2131です。