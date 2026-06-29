7月の大相撲名古屋場所に向けて、新番付が29日に発表されました。

【写真を見る】【義ノ富士】新小結に！「番付の文字が大きくなり実感」 父「大関・横綱…夢をかなえてほしい」 正代以来9年ぶりの熊本出身三役 いざ7月、名古屋場所へ

熊本出身の義ノ富士は、新小結への昇進が発表され、初めての三役入りを果たしました。熊本出身力士としては、正代以来9年ぶりの三役入りです。

新小結・義ノ富士の決意

義ノ富士「少しだけ自分の名前の文字が大きくなっていたので、三役に上がったんだという実感がやっとわいた」

東前頭2枚目だった先場所は、11勝4敗で敢闘賞を獲得。そして、6月から新たに東小結となりました。

優勝に足りないのは・・・？

伊勢ケ濱 親方「常に先手を取って相撲をとる姿勢が生きている。これから足りない分をしっかり鍛えて次の番付を目指して頑張っていければ」

優勝に足りないものを問われると

義ノ富士「何が足りない・・・（親方「稽古だよ」）稽古です。稽古が足りていないです。まずは勝ち越し、そして二桁勝利。先場所、届かなかった優勝目指して頑張りたい」

そんな義ノ富士の父親が経営する実家の焼肉屋に訪れました。

父「もう出来すぎです」

――おめでとうございます

父・草野信一さん「おかげさまで三役上がれました。午前7時くらいに携帯で相撲のサイトを見て確認した。実際見たらジーンときた」

――初土俵から14場所目にしての三役入りです。

草野信一さん「もう出来すぎです。本当に厳しい世界とは聞いていたのでよく頑張っていると思う」

厳しい世界で戦う息子へ、父からのエール

父・信一さんは、今度の名古屋場所は千秋楽を見に行くそうです。

草野信一さん「勝ち越しとけばいいかな、千秋楽までに。そうしたら気楽に応援できる。本人は大関、横綱目指して頑張っていると言っているので、夢をかなえてほしい」