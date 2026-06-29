アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反発

東京時間17:40現在

香港ハンセン指数 23026.68（+354.82 +1.57%）

中国上海総合指数 4073.90（+46.64 +1.16%）

台湾加権指数 44999.90（+428.14 +0.96%）

韓国総合株価指数 8394.65（-16.56 -0.20%）

豪ＡＳＸ２００指数 8823.37（+59.18 +0.68%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76705.25（-395.22 -0.51%）



２９日のアジア株は総じて上昇。米国株価指数先物が時間外取引で上昇したことを好感して、おおむね買い優勢で推移した。香港株は大幅反発。前週末まで下げが続いていたことで、押し目買いが優勢となった。上海株も反発。半導体関連株の上げが目立った。豪州株は続伸。ハイテク、ヘルスケア、メディアが上昇、公益事業や不動産が下落した。



上海総合指数は反発。半導体メーカーの兆易創新科技、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、人工知能（ＡＩ）向け半導体設計の中科寒武紀科技が買われたほか、酒造会社の貴州茅臺酒、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬、銀行大手の中国農業銀行も上昇した。



香港ハンセン指数は大幅反発。医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、医薬品メーカーの石薬集団、半導体受託生産大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジー、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、求人ウェブサイトのシークが買われた。一方で、天然ガス輸送パイプライン運営会社のＡＰＡグループ、不動産サービス会社のデクサスが売られた。

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