　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4633(　　1561)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 11851(　　4161)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3410(　　3400)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 668(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1636(　　 579)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 229(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 377(　　 265)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3124(　　 390)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 866(　　 448)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2483(　　1551)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3097(　　2948)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1747(　　1013)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4250(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3091(　　1410)
　　　　　 　 　12月限　　　　　22(　　　12)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 565(　　 355)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9097(　　3405)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 233(　　　87)
　　　　　 　 　 9月限　　　 88467(　 45623)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1800(　　1366)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　15)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4081(　　1371)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 111(　　　53)
　　　　　 　 　 9月限　　　 40763(　 25135)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 387(　　 387)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　78(　　　78)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5649(　　5649)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 793(　　 793)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 317(　　 317)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 9月限　　　 25264(　 25264)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース