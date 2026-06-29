主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4633( 1561)
TOPIX先物 9月限 11851( 4161)
日経225ミニ 9月限 3410( 3400)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 668( 0)
TOPIX先物 9月限 1636( 579)
日経225ミニ 9月限 229( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 377( 265)
TOPIX先物 9月限 3124( 390)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 866( 448)
TOPIX先物 9月限 2483( 1551)
日経225ミニ 9月限 3097( 2948)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1747( 1013)
日経225ミニ 7月限 4250( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3091( 1410)
12月限 22( 12)
TOPIX先物 9月限 565( 355)
日経225ミニ 7月限 9097( 3405)
8月限 233( 87)
9月限 88467( 45623)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1800( 1366)
12月限 19( 15)
日経225ミニ 7月限 4081( 1371)
8月限 111( 53)
9月限 40763( 25135)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 387( 387)
8月限 78( 78)
9月限 5649( 5649)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 793( 793)
12月限 11( 11)
日経225ミニ 7月限 317( 317)
8月限 8( 8)
9月限 25264( 25264)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4633( 1561)
TOPIX先物 9月限 11851( 4161)
日経225ミニ 9月限 3410( 3400)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 668( 0)
TOPIX先物 9月限 1636( 579)
日経225ミニ 9月限 229( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 377( 265)
TOPIX先物 9月限 3124( 390)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 866( 448)
TOPIX先物 9月限 2483( 1551)
日経225ミニ 9月限 3097( 2948)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1747( 1013)
日経225ミニ 7月限 4250( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3091( 1410)
12月限 22( 12)
TOPIX先物 9月限 565( 355)
日経225ミニ 7月限 9097( 3405)
8月限 233( 87)
9月限 88467( 45623)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1800( 1366)
12月限 19( 15)
日経225ミニ 7月限 4081( 1371)
8月限 111( 53)
9月限 40763( 25135)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 387( 387)
8月限 78( 78)
9月限 5649( 5649)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 793( 793)
12月限 11( 11)
日経225ミニ 7月限 317( 317)
8月限 8( 8)
9月限 25264( 25264)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース