まもなく夏本番。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが熱中症対策を強化です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一足早く報道関係者に向けて公開された夏のイベント「ユニバーサル・クール・サマー～Discover U！！！～」。四方八方から水を浴びびしょ濡れになりながら歌い踊るプログラムに、チョコバナナ味のチュリトスや金魚すくいを思わせるドリンクなど、祭りの屋台をイメージしたグルメも楽しめます。

そして、特に力を入れているのが熱中症対策です。

パークを運営するユー・エス・ジェイによりますと、客に塩分タブレットを配るほか、木陰のある並木道では足元からミストを吹きあげることで、客が涼める場所を新たに設置しました。

また、今年はパレードを日差しがやわらぐ夕方からの開催にしたほか、夏祭りをテーマにしたイベントなど夜に楽しめるプログラムも複数用意したということです。

熱中症対策は客に向けたものだけではありません。パーク内で働く従業員らに冷たいドリンクやおしぼりなどを配ってまわる「オアシス隊」について、人数を増やしたり活動期間を延長したりするなど対策を強化しています。

（ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 黒川浩延本部長）「年々暑くなってくるので、屋外に遊びに行くのをためらう方も増えているので、暑い中でも安心して安全に楽しめることをしっかりわかっていただけるようにしたい」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏のイベントは、7月1日（水）から始まります。