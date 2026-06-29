工場転職のプロであるケンシロウ氏が、「【工場転職】その派遣会社、選んだら後悔します｜失敗する人の特徴7選」を公開した。動画では、工場派遣において派遣会社選びで失敗する人の特徴をランキング形式で解説し、「会社任せにせず、自分自身で確認すること」の重要性を説いている。



ケンシロウ氏はまず、工場転職において「どの派遣会社なのか、どの担当者なのかで満足度がめちゃくちゃ大きく変わる」と指摘する。失敗する人の特徴第7位に「時給だけを見て決める人」を挙げ、時給の高さだけでなく寮費や水道光熱費が引かれた結果、「手元にいくらぐらい残るか」という可処分所得を考えることが重要であると語った。また、第6位の「寮の条件を事前にちゃんと把握していない人」や、第4位の「仕事内容をイメージせずに入社を決めてしまう人」についても、求人票に書かれていないデメリットや「配属ガチャ」のリスクが存在するため、自ら確認すべきだと警鐘を鳴らす。



さらに、第3位には「入社スピードだけで決める人」を挙げ、「急いでいる人ほど痛い目を見やすい傾向にある」と語った。第2位の「悪い条件を聞かない人」については、求人のメリットばかりに目を向けるのではなく、面接時に「この工場で辞める人の特徴」といったデメリットを自分から質問することが大切だと述べている。



そして、失敗する人の特徴第1位として「自分の状況を正直に伝えない人」を挙げた。所持金が少ないことや過去の退職理由を隠したまま面接を受けると、結果的に自分に合わない都合の悪い会社に入社してしまい、早期離職につながると語る。



最後にケンシロウ氏は「会社に依存する関わり方よりは、自分自身も疑問点を抱きながら担当者に確認できる状況を作ったり、事前に見落としがないか確認をした上で入社を決めていただかないと」と述べ、プロを頼りつつも主体的な情報収集と確認を行うことこそが、後悔しない転職の鍵であると結論付けた。



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