パールレディ・CHABAR×ポケピースが夏を彩る♡限定タピオカドリンクが登場
夏のおでかけがもっと楽しくなりそうなコラボレーションが到着♡タピオカドリンク専門店「パールレディ・CHABAR」から、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く人気シリーズ「ポケピース」をイメージした限定ドリンクが登場します。2026年7月3日(金)よりスタートする第1弾では、夏らしい爽やかなフレーバーのドリンクに加え、オリジナルノベルティも付属。ポケモンたちと一緒に過ごす特別なひとときを楽しめる、ファン必見のコラボレーションです。
ポケピースをイメージした限定ドリンク
今回の第1弾では、元気いっぱいにスポーツを楽しむポケモンたちをイメージした3種類のドリンクをラインアップしました。
「マリンピーチソーダ」はパールレディ限定で販売。夏らしい爽やかなソーダとピーチの甘みが楽しめる一杯です。
「サニーマンゴーティー」はパールレディ・CHABAR共通で販売されるドリンク。マンゴーのフルーティーな味わいが広がり、暑い季節にもぴったりです。
「チアアップベリーティー」はCHABAR限定。ベリーの甘酸っぱさが楽しめる華やかなティードリンクに仕上がっています。
商品名は「ポケピース タピオカドリンク」。価格は680円（税込）で、ノベルティ付きドリンクとして提供されます。
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オリジナルノベルティも見逃せない♡
ドリンクには、ポケピースの仲間たちがデザインされた「ストロータグ風ステッカー」が付属します。全5種類の中からランダムで1点もらえるため、どのデザインが当たるかはお楽しみ♪
さらに、ドリンクはポケモンたちがスポーツを楽しむ様子を描いた「BIGマルチカップ」に入れて提供されます。カップは全4種類で、こちらもランダムで1点がセットになります。
ストロータグ風ステッカーをカップに付ければ、写真映えも抜群。お気に入りのポケモンたちと一緒に、夏の思い出をかわいく残せそうです。
夏のおでかけのお供にぴったり
表面/パールレディ
背面/パールレディ
表面/CHABAR
背面/CHABAR
開催期間は2026年7月3日(金)から、用意数がなくなり次第終了となります。販売店舗はパールレディ全店およびCHABAR全店で、西武新宿ペペ店は対象外です。
ポケピースの世界観をたっぷり詰め込んだ限定ドリンクは、見た目のかわいさだけでなく、コレクションしたくなるノベルティも魅力。
友人とのおでかけやショッピングの合間、自分へのご褒美ドリンクとしてもおすすめです。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
ポケモンたちと楽しむ特別な夏を
ポケピースのやさしく癒やされる世界観と、パールレディ・CHABARの人気タピオカドリンクがコラボした今回の企画。
限定ドリンク3種に加え、全5種のストロータグ風ステッカー、全4種のBIGマルチカップなど、ファンにはたまらない内容となっています。
数量限定での開催となるため、気になる方は早めの来店がおすすめ♡この夏はポケモンたちと一緒に、特別なドリンクタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。