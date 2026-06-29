パールレディ・CHABAR×ポケピースが夏を彩る♡限定タピオカドリンクが登場

夏のおでかけがもっと楽しくなりそうなコラボレーションが到着♡タピオカドリンク専門店「パールレディ・CHABAR」から、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く人気シリーズ「ポケピース」をイメージした限定ドリンクが登場します。2026年7月3日(金)よりスタートする第1弾では、夏らしい爽やかなフレーバーのドリンクに加え、オリジナルノベルティも付属。ポケモンたちと一緒に過ごす特別なひとときを楽しめる、ファン必見のコラボレーションです。

ポケピースをイメージした限定ドリンク

今回の第1弾では、元気いっぱいにスポーツを楽しむポケモンたちをイメージした3種類のドリンクをラインアップしました。

「マリンピーチソーダ」はパールレディ限定で販売。夏らしい爽やかなソーダとピーチの甘みが楽しめる一杯です。

「サニーマンゴーティー」はパールレディ・CHABAR共通で販売されるドリンク。マンゴーのフルーティーな味わいが広がり、暑い季節にもぴったりです。

「チアアップベリーティー」はCHABAR限定。ベリーの甘酸っぱさが楽しめる華やかなティードリンクに仕上がっています。

商品名は「ポケピース タピオカドリンク」。価格は680円（税込）で、ノベルティ付きドリンクとして提供されます。

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オリジナルノベルティも見逃せない♡

ドリンクには、ポケピースの仲間たちがデザインされた「ストロータグ風ステッカー」が付属します。全5種類の中からランダムで1点もらえるため、どのデザインが当たるかはお楽しみ♪

さらに、ドリンクはポケモンたちがスポーツを楽しむ様子を描いた「BIGマルチカップ」に入れて提供されます。カップは全4種類で、こちらもランダムで1点がセットになります。

ストロータグ風ステッカーをカップに付ければ、写真映えも抜群。お気に入りのポケモンたちと一緒に、夏の思い出をかわいく残せそうです。

夏のおでかけのお供にぴったり

表面/パールレディ

背面/パールレディ

表面/CHABAR

背面/CHABAR

開催期間は2026年7月3日(金)から、用意数がなくなり次第終了となります。販売店舗はパールレディ全店およびCHABAR全店で、西武新宿ペペ店は対象外です。

ポケピースの世界観をたっぷり詰め込んだ限定ドリンクは、見た目のかわいさだけでなく、コレクションしたくなるノベルティも魅力。

友人とのおでかけやショッピングの合間、自分へのご褒美ドリンクとしてもおすすめです。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

ポケモンたちと楽しむ特別な夏を

ポケピースのやさしく癒やされる世界観と、パールレディ・CHABARの人気タピオカドリンクがコラボした今回の企画。

限定ドリンク3種に加え、全5種のストロータグ風ステッカー、全4種のBIGマルチカップなど、ファンにはたまらない内容となっています。

数量限定での開催となるため、気になる方は早めの来店がおすすめ♡この夏はポケモンたちと一緒に、特別なドリンクタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。