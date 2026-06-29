【天気】沖縄は梅雨明け 北海道・東北・北陸は”10年に1度程度”の「著しい高温」となる恐れ 16日間天気 気象庁発表
気象庁は、29日午後2時に「沖縄地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年より8日遅く、去年より22日遅い梅雨明けです。
（画像で確認）▼沖縄・那覇の16日間天気
今後、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて、晴れる日が多い見込みで、暑さも厳しくなりそうです。沖縄・那覇では、予想最高気温32℃、33℃の日が続きます。
一方で、気象庁は北海道、東北、北陸地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。この時期としては10年に1度程度しか起きないような、著しい高温となる可能性が高まっているとしています。
熱中症対策など健康管理に注意が必要とし、農作物や家畜の管理等に注意してください。
北海道地方は7月5日（日）頃から・・・５日間平均気温 平年差＋2.4℃以上
東北地方は7月6日（月）頃から・・・５日間平均気温 平年差＋2.4℃以上
北陸地方は7月9日（木）頃から・・・５日間平均気温 平年差＋2.7℃以上
「かなりの高温」が予想されます。
（画像で確認）
▼北海道地方の16日間天気
▼東北地方の16日間天気
▼北陸地方の16日間天気