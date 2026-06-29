気象庁は、29日午後2時に「沖縄地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年より8日遅く、去年より22日遅い梅雨明けです。

【画像で見る】北海道、東北、北陸地方の16日間天気

（画像で確認）▼沖縄・那覇の16日間天気

今後、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて、晴れる日が多い見込みで、暑さも厳しくなりそうです。沖縄・那覇では、予想最高気温32℃、33℃の日が続きます。

一方で、気象庁は北海道、東北、北陸地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。この時期としては10年に1度程度しか起きないような、著しい高温となる可能性が高まっているとしています。

熱中症対策など健康管理に注意が必要とし、農作物や家畜の管理等に注意してください。

北海道地方は7月5日（日）頃から・・・５日間平均気温 平年差＋2.4℃以上

東北地方は7月6日（月）頃から・・・５日間平均気温 平年差＋2.4℃以上

北陸地方は7月9日（木）頃から・・・５日間平均気温 平年差＋2.7℃以上

「かなりの高温」が予想されます。

（画像で確認）

▼北海道地方の16日間天気

▼東北地方の16日間天気

▼北陸地方の16日間天気