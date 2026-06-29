『豊臣兄弟！』「信長を討て」“光秀”要潤、受け取った手紙にあ然 ネット衝撃「本能寺ゲージMAX」「黒幕ってこと？」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第25回「変事の予兆」が28日に放送され、光秀（要潤）が受け取った手紙に衝撃を受ける姿が描かれると、ネット上には「本能寺ゲージMAXだ…」「こんな面白い前振りある？」「黒幕ってこと？」などの反響が巻き起こった。
【写真】信長（小栗旬）の甥で光秀（要潤）の娘婿・信澄（緒形敦）
信長の新たな城「安土城」が完成した。集まった重臣は城の完成を祝福し、秀吉（池松壮亮）は「まさに日の本一の城」と称賛する。
祝宴には織田家の重臣をはじめ、光秀の計らいで土佐国主の長宗我部元親（磯部寛之）も出席。元親は四国の統一が着々と進んでいることを告げ、許可を出した信長に感謝。これに対して信長は「これからも存分に進められよ」と応じる。
しかし、祝宴から数日が経ったある日。信長は光秀を呼び出すと一転して、元親の四国統一を認めないと主張する。「な…なぜでございますか!?」と驚く光秀に、信長は表情を変えることなく「気が変わったのじゃ」と言い放つ。
信長から「うまく説き伏せよ」と命じられた光秀がその後、理不尽な要求に憤りながら拳を握りしめていると、そこに信長の甥で光秀の娘婿・信澄（緒形敦）がやってくる。光秀が信澄から渡された手紙を開くと、そこにはかつて仕えていた義昭（尾上右近）の花押があり“信長の討ち取り”を命じる言葉が書かれていた…。
脳内に義昭の「信長を討て」という声がこだまし、光秀があ然とする姿が描かれて第25回が幕を下ろすと、ネット上には「本能寺ゲージMAXだ…」「待った無しじゃないか！」「本能寺の変へのこんな面白い前振りある？」といった声が続出。
さらに本能寺の変が起こる背景についても「本能寺…！この説になるのか!!」「義昭が黒幕ってこと？」「今回は四国説と義昭説のミックスなの…?!」などの投稿が集まっていた。
【写真】信長（小栗旬）の甥で光秀（要潤）の娘婿・信澄（緒形敦）
信長の新たな城「安土城」が完成した。集まった重臣は城の完成を祝福し、秀吉（池松壮亮）は「まさに日の本一の城」と称賛する。
しかし、祝宴から数日が経ったある日。信長は光秀を呼び出すと一転して、元親の四国統一を認めないと主張する。「な…なぜでございますか!?」と驚く光秀に、信長は表情を変えることなく「気が変わったのじゃ」と言い放つ。
信長から「うまく説き伏せよ」と命じられた光秀がその後、理不尽な要求に憤りながら拳を握りしめていると、そこに信長の甥で光秀の娘婿・信澄（緒形敦）がやってくる。光秀が信澄から渡された手紙を開くと、そこにはかつて仕えていた義昭（尾上右近）の花押があり“信長の討ち取り”を命じる言葉が書かれていた…。
脳内に義昭の「信長を討て」という声がこだまし、光秀があ然とする姿が描かれて第25回が幕を下ろすと、ネット上には「本能寺ゲージMAXだ…」「待った無しじゃないか！」「本能寺の変へのこんな面白い前振りある？」といった声が続出。
さらに本能寺の変が起こる背景についても「本能寺…！この説になるのか!!」「義昭が黒幕ってこと？」「今回は四国説と義昭説のミックスなの…?!」などの投稿が集まっていた。