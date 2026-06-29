米国・ＡＥＷと新日本プロレス、スターダム、ＣＭＬＬの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ（ＦＤ）」が、２８日（日本時間２９日）にカリフォルニア州サンノゼで行われ、スターライト・キッドがＡＥＷ女子世界王者のテクラに敗北を喫し、ベルト奪取に失敗した。

この日キッドは古巣・スターダムへの挑発を続けるテクラと、禁断の激突。団体社長の岡田太郎氏が客席から見守る中、旧敵と激しくぶつかりあった。

キッドはセカンドロープからのクロスボディーをぶち当てると、ドラゴンスクリュー、マフラーホールドで右脚に攻撃を集中していく。一進一退の攻防の中、ダイブ攻撃を避けて黒虎脚殺で大ダメージを与えた。

その後も黒虎天罰、ムーンサルトでの怒とうの攻めを見せるも、カウント２で返され勝利をつかむことはできない。ラリアートをブリッジでギリギリ避けられ、スピアーでの逆転を許す。攻め手を緩めない王者のカーブストンプでグロッギー状態となると、２発目のストンプでとどめを刺され、虎はマットに沈んだ。

試合後キッドは、テクラからマスクをはがされる屈辱を受ける。素顔は何とか死守したものの、タオルで顔を隠しながら重い足取りでリングを後にした。

一方のテクラは、奪ったマスクに唾を吐きかける暴挙に出る。さらには、リングサイドの岡田氏をマスクで殴りつける、極悪非道ぶりを見せつけた。スターダムと狷巴懃甅瓩琉縁はさらに深まる結果となった。