中洲元No.1キャバ嬢28歳、“月収200万円以上”も…「使えるお金は300万くらい」生々しい金銭事情
芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#5が25日放送。#5では、九州最大級のキャバクラを長年ナンバーワンとしてけん引し続けた中洲元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場した。
【写真】元欅坂46人気メンバー→トップキャバ嬢、髪バッサリで印象激変
この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
バースデーイベントでは売上約1200万円を記録し、月収は「だいたい200〜300万ぐらい」と語る乃南。しかし、ドレス代や美容代、客へのプレゼント代など、トップキャバ嬢を維持するための出費が毎月100万円以上にのぼる現状を告白する。
さらにクレジットカードの先月の請求額が約149万円を超えていることを明かし、現在の貯金について「使えるお金は、今、300万くらいしかないです」と、華やかな世界とは裏腹なリアルすぎる金銭事情を赤裸々に語った。
また、仕事のプレッシャーについても「正直に生きたい。うそつきすぎてる」「年々きついです、本当に。今年（28歳）が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と苦悩を吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したいなっていう気持ちはある」と、切実な本音を告白していた。
『資産、全部売ってみた』#5はABEMAにて見逃し配信中。
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この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
さらにクレジットカードの先月の請求額が約149万円を超えていることを明かし、現在の貯金について「使えるお金は、今、300万くらいしかないです」と、華やかな世界とは裏腹なリアルすぎる金銭事情を赤裸々に語った。
また、仕事のプレッシャーについても「正直に生きたい。うそつきすぎてる」「年々きついです、本当に。今年（28歳）が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と苦悩を吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したいなっていう気持ちはある」と、切実な本音を告白していた。
『資産、全部売ってみた』#5はABEMAにて見逃し配信中。