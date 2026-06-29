女優の白石麻衣（33）が29日、都内で「ウィルオブ新CM発表会」に登壇した。

白石は総合人材サービスを手がかる同社の新CMに出演する。30日から放送されるCMは、仕事に悩む求職者にむけて語りかける演出となっている。CMと同じオフィスカジュアルの衣装で登壇し「大切なテーマにお仕事で関わらせていただけてうれしいです。さまざまなお仕事をさせていただく中で『ウィルオブ』さんの働くチャンスを1人1人に、というメッセージをお聞きして、お仕事探しをする方の挑戦を応援できたら良いな」とCMキャラクターとしての意気込みを語った。「転職と聞くと構えてしまう方も居ると思うんですけど、まずは気軽に話してみようということを届けられたら良いなと思います」と語った。

アイドルグループ乃木坂46の1期生として活動し、20年秋の卒業後は女優業やバラエティー番組でも活躍。

新しい環境に飛び込んでいくことは不安もつきまとったが「自分も少しずつ成長できた実感もある」と回想した。グループを卒業し一人では大きな決断だったが「グループでみんなで頑張ってきた自信や安心感もあったので、頑張れる糧にもなった」と当時の心境を明かした。

自分のキャリアを築く上で大切にしていることは「今、この瞬間を精いっぱい頑張ること」という。「あまり未来の自分を描いたことはなくて、先を見るというよりは、今この瞬間を自分らしく頑張れるかにスポットを当てています」とマイルールを明かした。負けず嫌いなところも自認しており「失敗したらどうやったらもっと良くなるのかを考えてポジティブに進めていく方が好きです」と語った。