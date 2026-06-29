白石麻衣、乃木坂46卒業から“5年”に感慨 現在のグループも応援「ワクワクしながら見ている」
俳優の白石麻衣（33）が29日、都内で行われた「ウィルオブ新CM発表会」に登場した。乃木坂46を卒業し、ソロで活動してきた5年を振り返るとともに今後への意気込みを語った。
【全身ショット】大きな名刺を持って…満面の笑みで魅了した白石麻衣
白石は、30日から放送される新テレビCM『ウィルオブとおはなししませんか?』篇に出演。キャリア相談ができる同サービスにちなみ、イベントでは白石が“特任キャリアアドバイザー”に就任した。
CM出演に白石は「夢に向かって一歩踏み出すことってすごく大きなことだと思うんですけど、そんな大切なテーマにお仕事で関わらせていただくことがうれしかったです。ウィルオブを通して、私らしく伝えていけたらと思いました。新しい挑戦を応援したいです」と笑顔を浮かべた。
2020年に乃木坂46を卒業し、ソロでの活動を始めた白石。グループからの卒業は、周囲にあまり相談せず自分で決めた。「大きな決断だったので不安もあったんですけど、グループのみんなで頑張ってきた自信があったので、それは頑張る糧にもなりました」と胸を張る。
「今も不安はある」と言うが、「初めてのお芝居やバラエティーの現場など、色んなところで失敗もあったんですけど、そのたびに自分が少しずつ成長できた実感があるので、挑戦って大事だなと思っています」と振り返った。
グループを卒業してからすでに5年。白石は「10月で6年目に入るので、個人的に今年は節目を感じます。月日が経つのは早いなと思います」と感慨深く語る。「今の新しいグループも応援していますし、ワクワクしながら見ています。私も6年目、またお仕事を頑張っていけたらと思います！」と意気込んだ。
【全身ショット】大きな名刺を持って…満面の笑みで魅了した白石麻衣
白石は、30日から放送される新テレビCM『ウィルオブとおはなししませんか?』篇に出演。キャリア相談ができる同サービスにちなみ、イベントでは白石が“特任キャリアアドバイザー”に就任した。
CM出演に白石は「夢に向かって一歩踏み出すことってすごく大きなことだと思うんですけど、そんな大切なテーマにお仕事で関わらせていただくことがうれしかったです。ウィルオブを通して、私らしく伝えていけたらと思いました。新しい挑戦を応援したいです」と笑顔を浮かべた。
「今も不安はある」と言うが、「初めてのお芝居やバラエティーの現場など、色んなところで失敗もあったんですけど、そのたびに自分が少しずつ成長できた実感があるので、挑戦って大事だなと思っています」と振り返った。
グループを卒業してからすでに5年。白石は「10月で6年目に入るので、個人的に今年は節目を感じます。月日が経つのは早いなと思います」と感慨深く語る。「今の新しいグループも応援していますし、ワクワクしながら見ています。私も6年目、またお仕事を頑張っていけたらと思います！」と意気込んだ。