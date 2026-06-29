「なんていい写真を…」ブラジル戦を前にした日本代表「結末が変わったCK」に“脚光”「鳥肌立ちました」【W杯】

オランダ戦で鎌田大地が同点弾を決める直前の写真が注目された(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。

ベスト16進出へ負けられない戦いを控える日本代表だが、『FIFA World Cup』の公式インスタグラムが公開した1枚の写真に注目が集まった。

【写真】オランダ戦の劇的同点弾直前…「めちゃくちゃいい写真」をチェック

「結末が変わったCK」と記されたその写真は、同14日に行われた日本−オランダ戦でコーナーキックを蹴る伊東純也の背後を捉えた1枚で、鎌田大地が88分に同点弾を決める直前の写真だ。

これにはファンから「伊東純也！最高です！」「感動一体」「なんていい写真を…」「この瞬間を撮ってくれるなんて めちゃくちゃいい写真で鳥肌立ちました」「凄い写真！凄い瞬間！！」「めちゃくちゃいい写真」「イナズマ純也の背中ナイス」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]