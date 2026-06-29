けさ、近鉄京都線で普通電車が京都駅を出て、すぐに脱線する事故がありました。乗客乗員33人にけがはありませんでした。

緩やかにカーブした線路から外れ、「くの字」になった車両。脱線した車両です。

近畿日本鉄道によりますと、午前5時ごろ、近鉄京都線の京都駅で、始発の橿原神宮前行き4両編成の普通電車が出発してすぐに脱線しました。駅を出てわずか1分後。列車が120メートルほど進んだときだったということです。

列車には乗客乗員33人が乗っていましたが、けが人はなく、係員が徒歩で駅まで誘導したということです。

この脱線の影響で、近鉄京都線は現在も一部区間の運転を見合わせています。

「近鉄電車って脱線あんまりないイメージがある。びっくりしてます」

「メガホンで駅員さんが『止まってます』って言ってて、なにこれみたいな感じで。こわいなっていうか、ちょっと大丈夫かなって心配」

近鉄によりますと、運転がいつ再開できるかは分からないということです。

国の運輸安全委員会は事故調査官を派遣し、脱線の原因について調べています。