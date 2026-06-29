6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ばれ、明日30日の午前8時57分に満月を迎えます。今夜は、中国地方から北海道の日本海側を中心に晴れて、月の見られる所が多くなりそうです。

6月の満月は「ストロベリームーン」

満月を迎えるのは30日(火)の朝8時57分で、今夜は「ほぼ」満月です。



満月には英語圏で様々な呼び名があります。7月は「バックムーン」、8月は「スタージョンムーン」、9月は「コーンムーン」など、月ごとに呼び方が変わります。「ストロベリームーン」は、アメリカ先住民がこの時期に野生のイチゴ(野イチゴ)の収穫期を迎えることにちなんで名付けたことに由来しています。なお、ヨーロッパなどではバラが咲く時期であることから「ローズムーン」、ハチミツの採取時期でもあることから「ハニームーン」とも呼ばれます。





【参考サイト】The Old Farmer's Almanac AstroArts

今夜の天気は?

今夜は、九州の南岸から日本の南の海上に梅雨前線が停滞する見込みです。前線に近い九州や奄美、湿った空気の影響を受けやすい関東甲信などは雲が広がりますが、中国地方から北海道にかけては、日本海側の地域を中心に晴れて、月をきれいに見られる所が多くなるでしょう。



ここ数日は大雨に加え、地震が相次ぎましたが、今夜は月を眺めて、ゆったりとした時間を過ごしてみるのはいかがでしょうか。