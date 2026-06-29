世界で話題のサル「パンチくん」が新たな挑戦、“群れ入れ”への大きな一歩を発表 閉園後の“わちゃわちゃ”な姿も公開
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が28日、公式Xを更新。パンチの近況を報告するとともに、群れに馴染むための新たなステップとして、週明けから給餌方法を変更することが明かされた。
【動画】「活発な男の子」閉園後に忙しなく動き回る“わちゃわちゃ”なパンチくん
投稿では「6／28（日）のサル山とパンチ」として動画を投稿。飼育員のコメント「週明けからパンチへの給餌方法を変更します。群れ入れを進めるための大切な一歩です。#ごはモ は変わらないと思いますが。。。閉園した後のパンチは1日で最も活動的。いつもこんな感じでわちゃわちゃしてますよ」を交え、パンチの様子を伝えている。
給餌方法の変更は、パンチがより自然に他のサルたちと関係を築くための「大切な一歩」になるという。動画には、閉園後にリラックスした様子で、周囲のサルたちと元気に動き回るパンチの姿が収められていた。
飼育員がハッシュタグで触れている「#ごはモ（ごはんをモグモグ食べる姿）」の愛らしさは相変わらず健在。コメント欄には「新たな挑戦ですね！」「パンチくんも1歳近いからその親離れの時期かな？」「最初は不安だろうけどパンチくんなら大丈夫だよ」「がんばれパンチ!!」「ほんと忙しなくわちゃわちゃと活発な男の子パンチくん笑」などの反響が集まっている。
【動画】「活発な男の子」閉園後に忙しなく動き回る“わちゃわちゃ”なパンチくん
投稿では「6／28（日）のサル山とパンチ」として動画を投稿。飼育員のコメント「週明けからパンチへの給餌方法を変更します。群れ入れを進めるための大切な一歩です。#ごはモ は変わらないと思いますが。。。閉園した後のパンチは1日で最も活動的。いつもこんな感じでわちゃわちゃしてますよ」を交え、パンチの様子を伝えている。
飼育員がハッシュタグで触れている「#ごはモ（ごはんをモグモグ食べる姿）」の愛らしさは相変わらず健在。コメント欄には「新たな挑戦ですね！」「パンチくんも1歳近いからその親離れの時期かな？」「最初は不安だろうけどパンチくんなら大丈夫だよ」「がんばれパンチ!!」「ほんと忙しなくわちゃわちゃと活発な男の子パンチくん笑」などの反響が集まっている。