【ヒューストン（米テキサス州）＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表（世界ランキング１８位、１１日時点）は２９日正午（日本時間３０日午前２時）から、決勝トーナメント１回戦でブラジル（同６位）と対戦する。

２８日に米ヒューストンの試合会場で記者会見した森保一監督は、「ここまでは過去の結果と同じ。勇敢に勇気を持ってチャレンジしたい」と意気込みを語った。

ブラジルはＷ杯最多５度の優勝を誇るサッカー王国。日本は昨年１０月の親善試合で、１４度目の対戦で初めて勝利を挙げた。指揮官は「勝率０％から勝つチャンスがあるのが分かった。歴史が一つ動いた」と振り返る。

しかし、Ｗ杯の決勝トーナメントでは初対戦となる。「相手はどの大会でも優勝候補。笑われるかもしれないが、我々もチャンピオンを目指している。ダークホースの位置付けで戦いたい」とし、「また歴史が変わるようなことを起こせるよう、ベストを尽くしたい」と誓った。

また、森保監督は、初戦で左膝を負傷した久保建英（レアル・ソシエダード）がブラジル戦も欠場すると明らかにした。