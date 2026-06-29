最近見かけるリュック用外付けポーチで「鍵どこ？」が減る 「バッグの中を探さなくなった」
最近、リュックのショルダーベルトや外側に小さなポーチを付けている人を街中で見かける機会が増えている。鍵やワイヤレスイヤホン、ICカードなどをすぐ取り出せる便利さから、通勤・通学はもちろん旅行やアウトドアでも取り入れる人が増えているようだ。
【写真】「これ、優秀だった」鍵やイヤホンをサッと取り出せる 人気の外付けポーチをチェック
■用途に合わせて選びたい人気の外付けポーチ
【1】[チャムス] Recycle Key Coin Case メンズ CH60-3574
環境に配慮した100％リサイクルポリエステル「RENU」を採用したキーコインケース。チャムスらしいポップなデザインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、バッグのアクセントにもなりやすい。前面のジップポケットに加え、キーリングや背面のICポケットも備えている。
カラビナなどを通せるDカン付きで、リュックやベルトループにも取り付けやすい。鍵やICカードをすぐ取り出したい通勤・通学シーンにも活躍する。
【こんな人におすすめ】
・鍵や小銭、ICカードをひとまとめに持ち歩きたい人
・バッグのアクセントになるカラー小物を探している人
・通勤や通学で改札を利用する機会が多い人
【2】[グレゴリー]ポーチ クイックパデッドケースS ツリーバークカモ
モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどのガジェット類を収納しやすい、全面パッド入りのマチ付きポーチ。背面にはダブルフラップ式の面ファスナーが付いており、リュックのショルダーストラップへしっかり固定できる。「グレゴリー」らしいタフな作りとカモフラージュ柄も特徴で、アウトドアから普段使いまで幅広く活躍する。
【こんな人におすすめ】
・イヤホンやガジェット類を衝撃から守りながら持ち歩きたい人
・ショルダーストラップにしっかり固定して使いたい人
・シンプルなバッグにアウトドアテイストを取り入れたい人
【3】[カリマー] ネックウォレット TC team purse
イギリス発祥のアウトドアブランド「カリマー」が手がけるネックウォレット。取り外し可能なストラップを備えており、首掛けとしてはもちろん、リュックのハンドルなどに取り付けて外付けポーチとしても使える。
内側にはメッシュポケットや仕切りがあり、コンパクトながら小物を整理しやすいのも特徴だ。
【こんな人におすすめ】
・コンパクトに小物を整理したい人
・首掛けとバッグ外付けを使い分けたい人
・落ち着いたデザインの外付けポーチを探している人
外付けポーチは、小物をサッと取り出せるだけでなく、バッグの使い勝手を高めてくれるアイテム。収納したい物や普段使うバッグに合わせて、自分に合ったモデルを選んでみては。
【写真】「これ、優秀だった」鍵やイヤホンをサッと取り出せる 人気の外付けポーチをチェック
■用途に合わせて選びたい人気の外付けポーチ
【1】[チャムス] Recycle Key Coin Case メンズ CH60-3574
環境に配慮した100％リサイクルポリエステル「RENU」を採用したキーコインケース。チャムスらしいポップなデザインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、バッグのアクセントにもなりやすい。前面のジップポケットに加え、キーリングや背面のICポケットも備えている。
【こんな人におすすめ】
・鍵や小銭、ICカードをひとまとめに持ち歩きたい人
・バッグのアクセントになるカラー小物を探している人
・通勤や通学で改札を利用する機会が多い人
【2】[グレゴリー]ポーチ クイックパデッドケースS ツリーバークカモ
モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどのガジェット類を収納しやすい、全面パッド入りのマチ付きポーチ。背面にはダブルフラップ式の面ファスナーが付いており、リュックのショルダーストラップへしっかり固定できる。「グレゴリー」らしいタフな作りとカモフラージュ柄も特徴で、アウトドアから普段使いまで幅広く活躍する。
【こんな人におすすめ】
・イヤホンやガジェット類を衝撃から守りながら持ち歩きたい人
・ショルダーストラップにしっかり固定して使いたい人
・シンプルなバッグにアウトドアテイストを取り入れたい人
【3】[カリマー] ネックウォレット TC team purse
イギリス発祥のアウトドアブランド「カリマー」が手がけるネックウォレット。取り外し可能なストラップを備えており、首掛けとしてはもちろん、リュックのハンドルなどに取り付けて外付けポーチとしても使える。
内側にはメッシュポケットや仕切りがあり、コンパクトながら小物を整理しやすいのも特徴だ。
【こんな人におすすめ】
・コンパクトに小物を整理したい人
・首掛けとバッグ外付けを使い分けたい人
・落ち着いたデザインの外付けポーチを探している人
外付けポーチは、小物をサッと取り出せるだけでなく、バッグの使い勝手を高めてくれるアイテム。収納したい物や普段使うバッグに合わせて、自分に合ったモデルを選んでみては。