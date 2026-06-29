サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は日本時間２９日未明に、決勝トーナメント１回戦のブラジル戦に臨む。

サッカー関係者はどこに注目するのか。それぞれの視点で語ってもらう。

ＭＹ ＶＩＥＷ…東京Ｖ・城福浩監督

日本は攻守の切り替えの早さや、攻撃・守備に関わる人数の多さなど、総合的にレベルが高い。

チュニジア戦では堂安選手の献身的な守備が印象に残った。全員が状況を判断してやるべきことを理解している。他国と比べチームとしての攻撃の流動性、守備の献身性が高く、攻守において「なぜ彼がここにもいるんだ」と思うようなシーンが当たり前に続いていることが、日本の強さだと思う。

特に鎌田選手の技術と判断力は素晴らしい。日本人がＷ杯の舞台であの安定感を示せているのは、若い選手の刺激になる。彼が育ったＪリーグでも、若い選手が野心を持って取り組めるよう背中を押したい。

そして、メッシ擁するアルゼンチンは、今大会も勝負に対するモチベーションが抜きんでている気がする。アルゼンチンは周囲の選手のハードワークでメッシのスキルを生かす、クラシックなスタイル。一方、今回のＷ杯も全員がハードワークするモダンなスタイルの国が多い。違うスタイル同士がどう相対するのか。コントラストがあるのがサッカーで、それが面白い。

大会期間が長いＷ杯では、サッカー大国は決勝トーナメントに照準を合わせるとよく言われるが、今はそんなに甘くない。欧州や南米のチームが主役にはならない可能性があり、世界のサッカーの進歩を感じる。開催国の北中米含め他の大陸の代表が決勝に進める日が来るのか。それが今回の大会になるのか。日本も含め注目したい。

じょうふく・ひろし １９６１年生まれ、徳島県出身。徳島・城北高、早大でプレーし、卒業後は富士通サッカー部で活躍。２００２〜０７年には各世代別の日本代表監督を歴任した。その後はＪリーグでＦ東京、甲府、広島の指揮を執り、２２年６月から現職。