北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（T）に進出する32チームが出揃った。英データ分析会社が1次リーグのベストイレブンを選出。日本からは唯一、25歳・中村敬斗（スタッド・ランス）が選ばれると、ファンから喝采を浴びている。

英データ分析会社「オプタ・アナリスト」は「ワールドカップ2026：グループステージのベストイレブン」と題する記事を掲載。エムバペ（フランス）、ハーランド（ノルウェー）、メッシ（アルゼンチン）、ヴィニシウスJr.（ブラジル）といった世界的スターが選ばれる中、左サイドバックに中村が選出された。

記事では「素早く、機敏で、遠慮がない。彼は日本の左サイドから本当に厄介な存在になっている」と称賛。「7回のドリブルのうち5回を完了させ、9つのシュートへの関与（5本のシュートと4つのチャンスメイク）は、今大会の名目上のフルバック、ウイングバックの中で5位だった」と活躍を振り返ると、「日本のダイナミックさは、時に中立のファンも魅了してきたが、ナカムラがそれに貢献したことは間違いない」と評されている。

錚々たるメンバーと共に選出された中村に、X上の日本ファンも反応している。

「中村敬斗がグループステージベストイレブンに！」

「左サイドバックにびびる」

「中村敬斗選手ベストイレブン入ってる！！」

「この豪華メンバーの中に、中村敬斗選手が入っているの凄すぎない！？」

「とんでもないメンバーの中に敬斗くん！すご！」

「もう世界のNakamura！」

「これは歴史的な出来事。これだけで彼のW杯は大成功だったと言えるほど」

「中村敬斗入ってんの普通に快挙」

日本は29日（同30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）