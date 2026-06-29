日本代表ＤＦ板倉滉主将（２９＝アヤックス）が、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）の必勝を誓った。

板倉はヒューストンで行われた２８日の練習後、大一番へ「いいチームで終わりたくない。ここで終わってしまったら、やっぱり自分たちの求めてるものではない。簡単ではないが、今の自分たちには、ブラジルを叩けるクオリティー、雰囲気が間違いなくあると思う。自信を持ってピッチでやれればと思う」と力を込めた。練習後、この日のうちに大会入って３回目となる選手ミーティングを行い、改めて団結を図るという。

左ヒザの負傷で森保監督がブラジル戦の欠場を明言したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）については「（１次リーグ２試合は）試合に来られてなくても、やっぱりタケ（久保）自身も一緒に戦ってくれているし、今回は一緒に移動して、ピッチ脇でもみんな見てると思うので、タケが帰ってくるためには、ここをまず勝ち進まないといけない。それはみんな分かっている」。久保が再びＷ杯のピッチに立てるように、次の舞台を用意してあげるつもりだ。

自身は１次リーグ最終戦スウェーデン戦で左太もも裏の違和感で前半に途中交代した。今回は先発の可能性は低いものの「自分としてはこのブラジル戦で必要な場面があったら『それはやりますし』という状態」と説明。勝つために自分に与えられた役割をまっとうする。