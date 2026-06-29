カレー・ラーメンなど4つの食フェスを連続開催！ ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

記事ポイント 大久保公園で9月11日から12月25日まで4フードフェスが約100日間連続開催カレー・ラーメン・町中華・にんにく料理と季節ごとに出店が入れ替わる優勝賞金500万円をかけたラーメン王決定戦など来場者参加型の企画も見どころ 大久保公園で9月11日から12月25日まで4フードフェスが約100日間連続開催カレー・ラーメン・町中華・にんにく料理と季節ごとに出店が入れ替わる優勝賞金500万円をかけたラーメン王決定戦など来場者参加型の企画も見どころ

ブルースモービルは、2026年9月11日（金）から12月25日（金）までの約100日間、新宿区立大久保公園で大型フードフェスプロジェクト「新宿グルメパーク大作戦」を開催します。

「東京カレー万博2026」「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」「町中華と餃子フェス」「ガーリックリスマス」の4つのイベントが秋から冬にかけて連続し、全国の人気店・話題店が集まる”食のテーマパーク”として新宿・歌舞伎町エリアに賑わいをもたらします。

ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

会場：新宿区立大久保公園 特設会場アクセス：JR新大久保駅 徒歩7分／JR新宿駅 徒歩8分／西武新宿線 徒歩1分／東新宿駅 徒歩8分期間：2026年9月11日（金）〜2026年12月25日（金）入場料：無料（飲食代別途）飲食代：食券制（イベントにより変動）主催：ブルースモービル

ブルースモービルは、フードフェスの企画・運営を専業とするイベント会社で、「大つけ麺博」など大久保公園を舞台にした食イベントを長年手がけてきました。

今回の「新宿グルメパーク大作戦」は、その実績を土台に、秋から冬の大久保公園に4つのフードフェスを連続して展開する100日間のプロジェクトです。

東京カレー万博2026（9月11日〜10月7日）

欧風カレー、スパイスカレー、南インドカレーなど、全国の人気カレー店がジャンルを超えて集まります。

今年は自分だけのカレープレートをつくる体験型フードフェスに進化し、ビリヤニやドーサなどの本格メニューに加え、自由な組み合わせを楽しめるトッピングステーションも展開予定です。

昨年は食べログ3.5以上の店舗が集結して話題を集めたイベントで、2026年はさらに多彩なカレー体験を大久保公園で楽しめます。

大つけ麺博 presents ラー1グランプリ（10月10日〜11月15日）

優勝賞金500万円をかけて全国のラーメン店がファン参加型の頂点決定戦を繰り広げます。

WEB予選でファン投票を通過した店舗が大久保公園に集結し、来場者は800円の食べ比べメニューを楽しみながら次世代ラーメン王に一票を投じます。

店舗とファンが一体となって頂点を目指す、新しいスタイルのラーメンイベントとして開催されます。

町中華と餃子フェス（11月17日〜11月29日）

餃子、チャーハン、麻婆豆腐、焼売など幅広いメニューが揃い、近年再注目される町中華文化の魅力を楽しめます。

オリジナルの「町中華・餃子グッズ」も販売予定で、食べるだけでなく持ち帰れるアイテムも見どころとなっています。

ガーリックリスマス（12月2日〜12月25日）

「日本一くさくておいしいクリスマス」をテーマに、アヒージョ、ガーリックステーキ、ペペロンチーノなど香り豊かなにんにく料理が大久保公園に集結します。

歌舞伎町ならではの賑わいとクリスマスシーズンが融合した、新たな冬の風物詩を目指して開催されます。

秋のカレーから始まり、ラーメン、町中華、クリスマスのにんにく料理まで、季節ごとに出店が入れ替わるため、何度訪れても新しい味と出会えます。

入場無料で気軽に立ち寄れる大久保公園を拠点に、100日間にわたって多彩な食文化を体験できます。

「新宿グルメパーク大作戦」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。飲食代は別途必要で、食券制となっておりイベントにより金額が変わります。

Q. 「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」では来場者はどのように参加できますか？

A. 来場者は800円の食べ比べメニューを楽しみながら投票でき、ファンの支持が次世代ラーメン王を決める仕組みになっています。

Q. 「ガーリックリスマス」ではどんな料理を楽しめますか？

A. アヒージョ、ガーリックステーキ、ペペロンチーノなど香り豊かなにんにく料理が集まります。「日本一くさくておいしいクリスマス」をテーマに開催されます。

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