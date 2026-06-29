「少し緊張しています」伊東純也がブラジル戦前日に漏らした”珍しい一言”【W杯】
「本気のブラジルと戦えるのは楽しみです」
2026年６月28日（日本時間29日）、ブラジル戦前日の練習後、そう語ったのは伊東純也だ。「コンディションは良いので、自分の持ち味を発揮したいです」と意気込んだスピードスターは、珍しく胸の内も明かした。
「本当に負けたら終わりなので、少し緊張しています」
ワールドカップの決勝トーナメントでブラジルと対戦する。間違いなく、日本サッカーにとって歴史的なビッグマッチだ。伊東自身も、その重みを感じているのだろう。
「ブラジルに勝ったら、多分、日本も相当盛り上がると思うので、その手助けができればいいかなと思います」
伊東にとっても、キャリアで最も重要と言っていい一戦になる。だからこそ、緊張感もある。実際、本人の口から「緊張している」という言葉を聞いたのは、筆者にとっても今回が初めてだった。
「ワールドカップなので、多少は緊張します。前回もそうだったので。でも、楽しみのほうが大きいです。試合に入ってしまえば問題ないので、緊張も含めて楽しめればいいかなと思います」
ただ、その表情に悲壮感はない。むしろ、その緊張さえも楽しもうとしているように映った。
いつも通りのマイペースさを失わず、ブラジルに立ち向かえるか。昨年の対戦でも相手守備陣を苦しめたスピードスターが、再び世界屈指の強豪を混乱に陥れる姿を期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
2026年６月28日（日本時間29日）、ブラジル戦前日の練習後、そう語ったのは伊東純也だ。「コンディションは良いので、自分の持ち味を発揮したいです」と意気込んだスピードスターは、珍しく胸の内も明かした。
「本当に負けたら終わりなので、少し緊張しています」
ワールドカップの決勝トーナメントでブラジルと対戦する。間違いなく、日本サッカーにとって歴史的なビッグマッチだ。伊東自身も、その重みを感じているのだろう。
伊東にとっても、キャリアで最も重要と言っていい一戦になる。だからこそ、緊張感もある。実際、本人の口から「緊張している」という言葉を聞いたのは、筆者にとっても今回が初めてだった。
「ワールドカップなので、多少は緊張します。前回もそうだったので。でも、楽しみのほうが大きいです。試合に入ってしまえば問題ないので、緊張も含めて楽しめればいいかなと思います」
ただ、その表情に悲壮感はない。むしろ、その緊張さえも楽しもうとしているように映った。
いつも通りのマイペースさを失わず、ブラジルに立ち向かえるか。昨年の対戦でも相手守備陣を苦しめたスピードスターが、再び世界屈指の強豪を混乱に陥れる姿を期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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