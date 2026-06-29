【セ・リーグ】広島 3−12 阪神（6月28日／マツダスタジアム）

【映像】こんな破れ方ある？気迫の爆速生還でまさかの瞬間

広島の“育成の星”が、全力プレーでスタジアムを沸かせた。気迫あふれるヘッドスライディングの代償は、まさかのユニフォーム破損。実況・解説も思わず笑いと驚きの声を上げた。



広島は6月28日、阪神との3連戦最終戦に臨んだ。先発の岡本駿は初回、2死一塁から森下翔太に2ランを浴び、いきなり2点を追う展開となる。その裏、1死から打席に入った大盛穂が魅せた。今季9勝でリーグトップの阪神・郄橋遥人と対峙し、1ボール2ストライクからの4球目を弾き返すと、打球はセンターの頭上を越える。快足を飛ばした大盛は一気に三塁へ到達した。

続く菊池涼介がセンターへフライを放つと、やや浅い打球ながら、大盛は迷わずスタート。センター郄寺望夢の捕球と同時に本塁へ突入し、最後はヘッドスライディングで生還。気迫あふれるプレーで1点を返した。

しかし、その直後に思わぬ事態が起こる。ホームインした大盛が自身のユニフォームを見て驚きの表情を浮かべた。なんと、ヘッドスライディングの勢いでユニフォームが大きく破れていたのだ。

解説の安部友裕氏も驚く

このシーンに、解説の安部友裕氏は「いやもうシャツが破れてるんですね（笑）」とコメント。実況の深澤慶氏も「豪快に破れてますね。気迫のヘッドスライディングでした」と驚きを隠せなかった。

SNS上でも「大盛のガッツが大盛りすぎてユニ破れてるやんw」「こんな破れ方するんや」「初めて見たレベルの破れ方」「気迫のヘッスラでユニフォームが」など、驚きと称賛の声が相次いだ。

大盛は2018年の育成ドラフト1位で広島に入団。翌年に支配下登録され、2020年から一軍でプレーしている俊足強肩の外野手だ。この日は4打数3安打と躍動したが、チームは終盤に崩れ、3−12で敗れている。

（ABEMA de J SPORTS）