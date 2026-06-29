ドジャース-パドレスで“乱発”

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間29日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手が出場している28日（日本時間29日）の敵地でのパドレス戦で、死球が飛び交っている。パドレスの5回の攻撃でフェルナンド・タティスJr.外野手が死球を受け、球場も一時騒然となった事態にファンも“悲鳴”をあげている。

5回2死一塁、シーハンが投じた95.1マイル（約153キロ）のフォーシームがすっぽ抜けて左手甲に直撃した。倒れ込んで苦痛に顔を歪めたタティスJr.だったが、その後歩いて一塁へ行き、プレーを続けた。

この時点でドジャースのパヘスも2打席で死球を受けているだけに、球場はブーイングに包まれた。緊張感の走る試合展開となっている。6回にはパドレスのアンドゥハーも死球を受けた。

パドレスと14年3億4000万ドル（約549億9100万円）で契約しているスター選手への死球にファンも即反応。SNS上には「あ！ タティス!!! 痛い!!」「大丈夫か!?」「ああそれはまずい。タティス大丈夫か」「タティスに当てるのはマズイ」「いやいやなんでまたタティスに当てる」「あ（悲鳴の絵文字）タティスに当てちゃった」「いやぁぁぁぁぁぁあ（悲鳴の絵文字） タティス!!」「おいおいシーハン……報復ってとられるぞ……タティスごめん」と、不穏な展開になることを心配する声も並んだ。（Full-Count編集部）