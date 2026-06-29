【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝後藤 亮太】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジルのアンチェロッティ監督が前日会見に臨んだ。

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会見の中では、報道陣から「日本のＦＷが『ブラジルはかつてのような強国ではない』と言っていた」という質問を受けたが、世界的名将は「我々はある選手が言った発言については何も言いません。そのようなリスクは取りません。マインドゲームには陥りません。我々はマインドゲームには応じません」と言い切った。

ブラジル国内では、日本代表ＦＷ塩貝健人がブラジルの印象について聞かれる時に「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」という回答などが波紋を呼んでいることもあり、公式会見でも同様の質問が出ることになったようだ。

また、ブラジルは決勝Ｔ１回戦で「より簡単な相手に当たった」という質問にも「同意はしません。どこが有力候補なのかははっきりしていない。グループステージでよくやっているチームはあるが、明らかにどこがということはない、非常にバランスの取れた大会になっている」と、引き締まった表情を崩すことはなかった。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目の出場。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。