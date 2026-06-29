サッカー日本代表は２９日（日本時間３０日）、北中米Ｗ杯で王国・ブラジルとの一戦に挑む。お笑いコンビ「ペナルティ」ヒデがスポーツ報知のインタビュー後編で、ブラジル戦のキーマンやその先の展望について語った。（取材・構成＝古本 楓）

今回からレギュレーションが変わって、３２チームでの決勝トーナメント。影響は大きいと思います。それも（スウェーデン戦から）中３日。きついと思うんです。だからこそ、（前戦は）ターンオーバーをしたんでしょうけどね。

これからは一発勝負。これまでは３試合、バランスをとって考えられたものが、（今後は）全部１００％でいかないといけない。試合展開によっていろんな戦術を考えてやらなきゃいけない。これが一番一発勝負の難しいところ。僕らもレギュラー（番組）はスベっても取り返せばいいんですけど、特番でスベると次、呼ばれない（笑）。だから本当に緊張感が違います。

ここからは精神的にも技術的にも選手的にも、本当に強いものだけが残る。でも、最終的にはメンタルが重要。非科学的なことですけど、勝ちたいっていうところにボールが転がってくるとか（点を）取りたいって思っているところにボールが転がってくるとか、それが運だと思う。それを引き寄せるにはメンタル。ちょっとでもまずいと思ったら負ける。それはサポーターもそうかもしれません！

そういう部分では、１個成功体験として、ベストメンバーじゃないにしてもブラジルに勝っているのは大きい。日本代表にとって、力が抜けて余裕を持った普段通りのプレーができれば、決して敗れる相手ではないと思います！

逆に、ブラジルは今まで日本を舐めてきたと思うんですよ。それがこの前初めて日本に負けた。あれが彼らの兜（かぶと）の緒を締めたんじゃないかな。前回負けた借りを返すのはここだぞとなっているはず。隙が生まれていれば、そこをつけるんですけど、（今回は）ガチンコ勝負ですよね。

今大会ブラジルは、しっかり汗をかいてディフェンスもやるチーム。（ゴールも）ミドルから狙える。世界最高のプレーヤーの一人ヴィニシウスがゴールを量産し始めている。絶好調。これが一番大きいところ。まずは、（彼を）止めること。１対１で無理なら３対１だったら取れるわけだし、戦術に関しては絶対に日本の方が上。守る時間が長いと思いますけど、足を止めずに折れることなく、ずっと同じことやっていればワンチャンスありますから、そこで決めきると絶対勝てます！

勝つためのキーマンは森保（一）さん！ 結局森保さんがどこで誰を使うかだと思う。８年の集大成となった時に、ここを乗り越えたら（もっと上に）行くと思う。選手はやるに決まってるんですから、起用する指揮官がすべてです。

ブラジルに勝ったら、次はノルウェー、イングランド、アルゼンチン…（笑）。これがＷ杯ですよね。ここを乗り越えたらベスト４はいくと思う！ 本当にブラジルが山です。このブラジル戦が最高の景色を見るための最大の機運だと思ってます。これを鬼門と言う人もいますけど、だったらこじ開けましょう。壁という人もいると思う。それは乗り越えていきましょう。今はそれができるチーム状態ですし、サポーターのムード、日本の雰囲気ムードだと思いますから、総力戦で皆さんで勝ちにいきましょう！