プロ野球パ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。

3位日本ハムは首位西武と対戦。初回に2本の長打で先制を許すも、中盤以降に打線が奮起し逆転に成功します。まず1点ビハインドで迎えた5回に、2アウト満塁の好機から水谷瞬選手が逆転の2点タイムリー。6回には吉田賢吾選手がタイムリーを放つと、奈良間大己選手が7回にタイムリー2塁打、9回にソロホームランを放ちました。日本ハムはこれで2連勝としカード勝ち越し。一方、敗れた首位西武は2カード連続の負け越しとなりました。

4位オリックスは、4連勝と勢いに乗る6位楽天と対戦。3回には中川圭太選手のタイムリーで先制も、6回には渡邊佳明選手と村林一輝選手の2者連続タイムリーで逆転を許します。それでも7回には劇的な一発。ヒットとエラー、四球で1アウト満塁の好機をつかむと、西川龍馬選手が値千金の逆転満塁ホームラン。これで一気に突き放し、連敗を3で止めました。

5位ロッテと2位ソフトバンクの試合は、引き分けでゲームセット。まずはソフトバンクが2回に正木智也選手の3ランで先制するも、5回には1アウト1、3塁からゴロの間に失点し、続く山口航輝選手の同点2ランを浴びました。その後は両投手陣の粘投もあり、延長12回にもつれる攻防の末、勝敗がつきませんでした。

＜28日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 5-1 西武

勝利【日本ハム】福島蓮(3勝2敗)

敗戦【西武】渡邉勇太朗(4勝4敗)

本塁打【日本ハム】奈良間大己3号

◆オリックス 5-2 楽天

勝利【オリックス】九里亜蓮(6勝5敗)

敗戦【楽天】中込陽翔(1勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(1勝19S)

本塁打【オリックス】西川龍馬3号

◆ロッテ 3-3 ソフトバンク本塁打【ロッテ】山口航輝11号【ソフトバンク】正木智也9号