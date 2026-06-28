【トムとジェリー】限定グッズが200種類以上！ フォトスポットも充実のイベント開催
”なにか楽しいものがありそうなストリート” をコンセプトに、日本の食文化とポップカルチャーを融合した４つのテーマでお届けする物販催事「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」が、7月14日（火）から8月2日（日）までの間、⻄武渋⾕店 A館2階イベントスペースにて開催される。
＞＞＞販売商品や会場イメージをチェック！（写真31点）
今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている『トムとジェリー』。本イベントは、そんなトムとジェリーの世界の「好き」と「ワクワク」にスポットを当て、 ”なにか楽しいものがありそうなストリート” をコンセプトにした、歩くだけでワクワクして、思わず足
を止めたくなるとっておきの ”かわいい” と出会えるお買い物イベント。
会場内ではストリートを歩くようにお買い物を楽しむことができ、「好き」に囲まれる幸せなひとときを演出。日本の食文化とポップカルチャーを融合した「ANGEL & DEVIL」「FOOD SHOP」「WELCOME TO JAPAN FOOD」「FUN FUN ”OMATSURI” FOOD」
の4つのテーマを展開する。それぞれ異なる魅⼒で表現されたトムジェリの世界の中に、きっとあなたの「好き」が⾒つかるはず。
また、会場では200種類以上のイベント限定グッズを販売。ぬいぐるみや和雑貨、ステーショナリー、アパレルなど幅広いラインアップで、ここでしか手に入らないアイテムが多数登場する。
そしてお買い上げ特典には、購入者全員にイベント限定デザインのショッパータグがプレゼントされるほか、税込3000円ごとに缶バッジがプレゼントされる。いずれも数量限定なのでご注意を。
さらに、会場には思わず写真を撮りたくなるフォトスポットも複数設置。お買い物の記念にぜひ、トムジェリたちと⼀緒のポーズで写真を撮って楽しんでほしい。なお、開催初日の7月14日（火）には11：00〜と14：00〜の2回、トムとジェリーによるグリーティングイベントも実施される。トムジェリのふたりに会いにいこう。
本イベントは東京会場を⽪切りに、静岡・⼤阪・愛知など全国各地での巡回開催も予定。トムとジェリーと⼀緒に、新しい「好き」と「ワクワク」を探しに⾏けるこの機会をぜひお⾒逃しなく。
「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」7月14日（火）〜8月2日（日）まで渋⾕⻄武にて開催
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
＞＞＞販売商品や会場イメージをチェック！（写真31点）
今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている『トムとジェリー』。本イベントは、そんなトムとジェリーの世界の「好き」と「ワクワク」にスポットを当て、 ”なにか楽しいものがありそうなストリート” をコンセプトにした、歩くだけでワクワクして、思わず足
を止めたくなるとっておきの ”かわいい” と出会えるお買い物イベント。
の4つのテーマを展開する。それぞれ異なる魅⼒で表現されたトムジェリの世界の中に、きっとあなたの「好き」が⾒つかるはず。
また、会場では200種類以上のイベント限定グッズを販売。ぬいぐるみや和雑貨、ステーショナリー、アパレルなど幅広いラインアップで、ここでしか手に入らないアイテムが多数登場する。
そしてお買い上げ特典には、購入者全員にイベント限定デザインのショッパータグがプレゼントされるほか、税込3000円ごとに缶バッジがプレゼントされる。いずれも数量限定なのでご注意を。
さらに、会場には思わず写真を撮りたくなるフォトスポットも複数設置。お買い物の記念にぜひ、トムジェリたちと⼀緒のポーズで写真を撮って楽しんでほしい。なお、開催初日の7月14日（火）には11：00〜と14：00〜の2回、トムとジェリーによるグリーティングイベントも実施される。トムジェリのふたりに会いにいこう。
本イベントは東京会場を⽪切りに、静岡・⼤阪・愛知など全国各地での巡回開催も予定。トムとジェリーと⼀緒に、新しい「好き」と「ワクワク」を探しに⾏けるこの機会をぜひお⾒逃しなく。
「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」7月14日（火）〜8月2日（日）まで渋⾕⻄武にて開催
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
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