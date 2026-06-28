坂口健太郎主演、中野量太監督10年ぶりオリジナル『私はあなたを知らない、』本予告解禁 「今まで見たことがない愛情深いユーモアあるサスペンス」
坂口健太郎さんが主演を務める映画『私はあなたを知らない、』(2026年8月28日(金))の本予告映像と本ビジュアルが、2026年6月24日に解禁された。原案・脚本・監督は『湯を沸かすほどの熱い愛』『浅田家！』の中野量太さんで、10年ぶりの完全オリジナル作品となる。公開を前に、作品の輪郭が少しずつ見えてきた。
【画像】幼い朝子を抱きしめ涙する夕平(坂口健太郎さん)。映画『私はあなたを知らない、』本ビジュアル
■13年前、本当の父のように愛してくれたその男は、なぜ母を殺したのか
本予告は、育ての親だった祖母(原田美枝子さん)を亡くし、天涯孤独になった朝子(早瀬憩さん)が、13年前に母を殺した夕平(坂口健太郎さん)の存在を知るところから始まる。事件の記事を読んだ朝子は、真相を確かめるため、服役中の夕平に会いに行く。
夕平を弁護した町村(滝藤賢一さん)は、当時をこう振り返る。「『殺意はなかった』と口にしていれば、判決は違っていたかもしれない」。
自分が不利になると知りながら、夕平はなぜ13年も口を閉ざしてきたのか。
■「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？手続きですか？」
天涯孤独だった夕平にとって、ようやく出会った愛する人・紗月(堀田真由さん)と、その娘・朝子(倉田瑛茉さん)と過ごす時間は、初めて知った“家族の幸せ”だった。彼はその幸せを噛み締め、守ろうと必死だった。
本予告のなかで、夕平は町村にこう問いかける。
「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？手続きですか？一緒にいる時間ですか？」
その幸せを守ろうとした男に、あの日、一体何があったのか。13年の時を経て会いに来た朝子は、涙ながらに訴える。「本当のことを教えてほしい、私のために」。封印した記憶と真実に触れたとき、止まった時間が動き出す――。
同時に解禁された本ビジュアルには、小さな身体で全幅の信頼を寄せる幼い朝子を抱きしめ、涙する夕平の姿が映し出されている。
■「今まで見たことがない愛情深いユーモアあるサスペンス」中野量太監督が撮りたかった一本
『湯を沸かすほどの熱い愛』『浅田家！』など、既成概念にとらわれない“家族のかたち”を描き続けてきた中野量太監督。本作のテーマに据えたのは「人を愛すること、そして、人を赦すこと」だった。自身の作品で初めて、人を殺めるシーンを書いた。
「殺人を肯定するつもりは一切ありませんが、そこにいたるまでの人の複雑な感情、そうせざるを得なかった人間らしさ、を描きたいと思いました。世界中で紛争が絶えず憎しみの連鎖がやまないこの時代に、人を赦すこと、を描かなければと思いました」
脚本を読んだ友人が、本作を一言で表すぴったりの言葉をくれたという。「今まで見たことがない愛情深いユーモアあるサスペンス」――中野監督は「まさに、そういう映画を僕は撮りたかった」と振り返る。
紗月を演じた堀田真由さんも、完成した作品から受け取ったものについて、こう語っている。
「人生の儚さに触れつつ、それでも光に手を伸ばす強さを持つ温かな愛を、私自身も受け取ることができました」
重いテーマを抱えた物語のなかで、堀田さんが見つけたのは、絶望ではなく光だった。
母を殺された――。その究極の出来事を抱えた娘が、母を奪った男に会いに行く。真実を求めて。この物語が向かう先にあるのが“赦し”だとしたら、それはたしかに、今まで見たことのないかたちの愛なのかもしれない。
人を愛するとは、人を赦すとは、どういうことなのか。その答えは、スクリーンで確かめてほしい。2026年8月28日(金)、新宿ピカデリーほか全国公開。
『私はあなたを知らない、』作品情報
出演：坂口健太郎、早瀬憩、堀田真由、倉田瑛茉、稲垣来泉、和田光沙、片山友希、畦田ひとみ、田牧そら、渡辺真起子、足立智充、黒田大輔、滝藤賢一／原田美枝子
原案・脚本・監督：中野量太
音楽：世武裕子
製作：「私はあなたを知らない、」製作委員会
共同製作：Pyramide Productions
製作幹事・配給：クロックワークス
2026年8月28日(金)全国公開
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】幼い朝子を抱きしめ涙する夕平(坂口健太郎さん)。映画『私はあなたを知らない、』本ビジュアル
本予告は、育ての親だった祖母(原田美枝子さん)を亡くし、天涯孤独になった朝子(早瀬憩さん)が、13年前に母を殺した夕平(坂口健太郎さん)の存在を知るところから始まる。事件の記事を読んだ朝子は、真相を確かめるため、服役中の夕平に会いに行く。
夕平を弁護した町村(滝藤賢一さん)は、当時をこう振り返る。「『殺意はなかった』と口にしていれば、判決は違っていたかもしれない」。
自分が不利になると知りながら、夕平はなぜ13年も口を閉ざしてきたのか。
■「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？手続きですか？」
天涯孤独だった夕平にとって、ようやく出会った愛する人・紗月(堀田真由さん)と、その娘・朝子(倉田瑛茉さん)と過ごす時間は、初めて知った“家族の幸せ”だった。彼はその幸せを噛み締め、守ろうと必死だった。
本予告のなかで、夕平は町村にこう問いかける。
「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？手続きですか？一緒にいる時間ですか？」
その幸せを守ろうとした男に、あの日、一体何があったのか。13年の時を経て会いに来た朝子は、涙ながらに訴える。「本当のことを教えてほしい、私のために」。封印した記憶と真実に触れたとき、止まった時間が動き出す――。
同時に解禁された本ビジュアルには、小さな身体で全幅の信頼を寄せる幼い朝子を抱きしめ、涙する夕平の姿が映し出されている。
■「今まで見たことがない愛情深いユーモアあるサスペンス」中野量太監督が撮りたかった一本
『湯を沸かすほどの熱い愛』『浅田家！』など、既成概念にとらわれない“家族のかたち”を描き続けてきた中野量太監督。本作のテーマに据えたのは「人を愛すること、そして、人を赦すこと」だった。自身の作品で初めて、人を殺めるシーンを書いた。
「殺人を肯定するつもりは一切ありませんが、そこにいたるまでの人の複雑な感情、そうせざるを得なかった人間らしさ、を描きたいと思いました。世界中で紛争が絶えず憎しみの連鎖がやまないこの時代に、人を赦すこと、を描かなければと思いました」
脚本を読んだ友人が、本作を一言で表すぴったりの言葉をくれたという。「今まで見たことがない愛情深いユーモアあるサスペンス」――中野監督は「まさに、そういう映画を僕は撮りたかった」と振り返る。
紗月を演じた堀田真由さんも、完成した作品から受け取ったものについて、こう語っている。
「人生の儚さに触れつつ、それでも光に手を伸ばす強さを持つ温かな愛を、私自身も受け取ることができました」
重いテーマを抱えた物語のなかで、堀田さんが見つけたのは、絶望ではなく光だった。
母を殺された――。その究極の出来事を抱えた娘が、母を奪った男に会いに行く。真実を求めて。この物語が向かう先にあるのが“赦し”だとしたら、それはたしかに、今まで見たことのないかたちの愛なのかもしれない。
人を愛するとは、人を赦すとは、どういうことなのか。その答えは、スクリーンで確かめてほしい。2026年8月28日(金)、新宿ピカデリーほか全国公開。
『私はあなたを知らない、』作品情報
出演：坂口健太郎、早瀬憩、堀田真由、倉田瑛茉、稲垣来泉、和田光沙、片山友希、畦田ひとみ、田牧そら、渡辺真起子、足立智充、黒田大輔、滝藤賢一／原田美枝子
原案・脚本・監督：中野量太
音楽：世武裕子
製作：「私はあなたを知らない、」製作委員会
共同製作：Pyramide Productions
製作幹事・配給：クロックワークス
2026年8月28日(金)全国公開
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