◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 ヨルダン１―３アルゼンチン（２７日、ダラス競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、史上最多の６大会連続Ｗ杯出場となった３９歳ＦＷメッシが史上初の７試合連続ゴールを決めた。後半３５分、ゴール正面約２２ｍから左足の低いシュートで直接ＦＫだった。

今大会初めて先発メンバーから外れたメッシは１ー２の後半１５分に途中出場。今大会３戦連発となる６点目、自身が持つＷ杯最多得点を更新する通算１９点目をマークした。

また、メッシは優勝した前回２０２２カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦・オーストラリア戦から、史上初の７試合連続ゴール。１９５８年大会のフォンテーヌ（フランス）、７０年大会のＦＷジャイルジーニョ（ブラジル）のＷ杯個人連続試合ゴール（６試合）を上回り、５６年ぶりに記録を塗りかえた。

メッシは初戦のアルジェリア戦（３〇０）でＷ杯最年長ハットトリックを達成。第２戦のオーストリア戦（２〇０）では２得点を挙げた。Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、クローゼ（ドイツ、１６点）を抜いて単独トップに躍り出ていた。