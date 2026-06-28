北日本晴れるが東日本・西日本は太平洋側で雨・雷雨となる所が

きょうは北日本は晴れますが、東日本と西日本は湿った空気の影響で、太平洋側で雨や雷雨となる所があるでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるおそれがありますので、土砂災害などに十分な注意が必要です。

【写真を見る】きょう(28日) 北日本は晴れだが東日本・西日本は太平洋側で雨・雷雨となる所がある見込み これまでの雨で地盤が緩んでいるおそれあり 土砂災害などに注意必要

先日の地震でも地盤が緩んでいるおそれがありますので、危険な所には近づかないようにお願いします。

予想最高気温

きょうの予想最高気温は、晴れる北日本は平年より高く真夏並みの暑さとなる所があるでしょう。東日本と西日本は平年並みかやや低く、この時季としては少し空気がヒンヤリする所がありそうです。服装選びにご注意ください。





週間予想

【28日(日) 各地の予想最高気温】札幌 ：21℃ 釧路：22℃青森 ：27℃ 盛岡：29℃仙台 ：28℃ 新潟：26℃長野 ：28℃ 金沢：27℃名古屋：27℃ 東京：24℃大阪 ：28℃ 岡山：28℃広島 ：27℃ 松江：25℃高知 ：29℃ 福岡：27℃鹿児島：30℃ 那覇：29℃

あすからあさっては南西諸島は梅雨前線の影響で、雷雨となる所があるでしょう。水曜日以降は梅雨前線が北上し、九州などで雨の量が多くなるおそれがあります。沖縄や奄美は週の後半に梅雨明けの発表があるかもしれません。



この先の気温は全国的に平年並みで、この時季らしい気温が続きそうです。