各種生活家電などを手がけるツインバード（新潟県燕市）は、「感動シンプル」シリーズから、コードレス・スティッククリーナー「TC-E187W」を2026年7月2日に発売する。

バッテリーは着脱式、外して充電可能

重さ0.99キロと、棚の上など高い場所にも手軽に使える同社史上最軽量を実現。「自走式ヘッド」と「着脱式バッテリー」を採用し、日々の掃除をより気軽に行えるクリーナーを目指し開発したという。

着脱式バッテリーは取り外しても充電が可能で、本体を収納してバッテリーのみ充電できる。

自走式ヘッドが操作をアシストし、軽い力でもしっかりと掃除可能。また、本体がフルフラットになる構造で、家具の下などの低い場所のすき間も無理なく届く。

延長管を外せばハンディータイプにもなり、窓のサッシなど狭いすき間のごみも掃除できる「すき間ノズル」が付属する。

集じん方式はサイクロン式。約3時間の充電で、「強モード」なら約10分、「標準モード」では約30分の連続使用が可能だ。

ダストカップやフィルター、ヘッドの回転ブラシは水洗いができるなど手入れがしやすい。

カラーはホワイト。

価格はオープン。