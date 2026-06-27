【可愛すぎ】ライギョの稚魚水槽にヒドジョウを導入！「ヒゲが良いね」と悶絶必至の新たな掃除係

YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、「ライギョを稚魚から育てて半年後…ドジョウを入れてみる。」を公開しました。動画では、飼育開始から半年が経過したライギョの稚魚たちの成長過程や、新たな掃除係としてヒドジョウを導入する様子が収められています。



自宅前の水路で捕獲したライギョの稚魚を飼育し始めて半年。当初はおたまじゃくしのように真っ黒だった稚魚たちも、すっかりライギョらしい模様に成長しました。乾燥赤虫などの餌を勢いよく食べる様子が映し出されますが、たくさんの個体を飼育していると成長スピードに差が出始め、一回り小さい個体も目立つようになります。



そこで真釣ちゃんねるは、成長の遅い小さなライギョたちを別の水槽へお引っ越しさせることに。さらに、以前の掃除係だったコイが成長して餌を横取りするようになったため、新しくヒドジョウを3匹導入しました。ヒドジョウについて「ヒゲが良いね」「いっぱい餌食うとね、もうどんどんぶっとくなっていく」と、その可愛らしい姿に目を細めます。



急激な環境の変化によるショックを防ぐため、元の水槽の水と新しい水槽の水を少しずつ混ぜていく「水合わせ」を丁寧に行い、ヒドジョウと小さなライギョたちを新しい水槽へ放ちます。初めての場所に戸惑いつつも、元気に泳ぎ回るヒドジョウの姿に「おおお、動き早っ」と驚く一幕もありました。



大きなライギョにいじめられてしまう危険を避けるため、成長に合わせて環境を整える細やかな気配りが見られた今回の動画。今後、小さなライギョたちが新しい水槽でどのように成長していくのか、そしてヒドジョウたちが立派な掃除係として活躍するのか、これからの展開から目が離せません。