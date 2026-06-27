福山雅治、ROIROMら『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト第4弾解禁！ 渡辺直美×HANAコラボも
7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）の第4弾出演アーティストとして、福山雅治、大泉洋、ROIROM、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY’Sらが解禁された。
【写真】大泉洋にファンモンも！『THE MUSIC DAY 2026』第4弾出演アーティストをイッキ見
番組では、総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる9時間半のライブを、幕張メッセから届ける。総合司会は櫻井翔。
9月に5年9ヵ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースする福山雅治は、ステージであの名曲を披露する。大泉洋は、エンターテインメント性満載のTHE MUSIC DAYならではのステージをパフォーマンス。本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオ、ROIROMは、THE MUSIC DAY初出演。
また、スペシャル企画として、HANAと渡辺直美による初のコラボレーションが実現。マイケル・ジャクソンやレディー・ガガ…数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていった街、米ニューヨークの街で、タウンホールやブロードウェイを共に巡り、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”を紡いでいく。さらに、ニューヨークの中心、タイムズスクエアでHANAの歌唱も。
このほか、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERGなどが出演する。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
※出演アーティストは以下の通り。
＜『THE MUSIC DAY 2026』出演者（※五十音順）＞
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、＆TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M！LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
【写真】大泉洋にファンモンも！『THE MUSIC DAY 2026』第4弾出演アーティストをイッキ見
番組では、総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる9時間半のライブを、幕張メッセから届ける。総合司会は櫻井翔。
9月に5年9ヵ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースする福山雅治は、ステージであの名曲を披露する。大泉洋は、エンターテインメント性満載のTHE MUSIC DAYならではのステージをパフォーマンス。本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオ、ROIROMは、THE MUSIC DAY初出演。
このほか、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERGなどが出演する。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
※出演アーティストは以下の通り。
＜『THE MUSIC DAY 2026』出演者（※五十音順）＞
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、＆TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M！LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美