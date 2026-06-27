開催：2026.6.27

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 1 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が27日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとマリナーズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

1回裏、4番 カリル・ワトソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-0 SEA

3回表、9番 コルト・エマーソン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 CLE 1-1 SEA

7回表、6番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 CLE 1-2 SEA

8回表、2番 フリオ・ロドリゲス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 CLE 1-3 SEA

試合は1対3でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで3勝6敗0S。負け投手はガーディアンズのティム・ヘリンで、ここまで0勝3敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝4敗15Sとなっている。

ここまでガーディアンズは42勝40敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位。一方マリナーズは42勝41敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:28 更新