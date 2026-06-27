「毎日お酒が無料で飲める？」ほぼリモートなしのSansanが“出社”を大切にする意外な理由と驚きのオフィス環境

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【オフィス潜入】実力主義？ホワイト？急成長SaaS「Sansan」のオフィスが凄すぎた...｜Sansan株式会社・オフィス・AI・IT・面接・渋谷サクラステージ」を公開した。動画では、学生たちが渋谷サクラステージにあるSansan株式会社のオフィスを見学し、25卒の若手社員へのインタビューを通じて、同社のユニークな環境や「人に向き合う」社風が明かされている。



担当者の加賀谷氏の案内で始まったオフィスツアーでは、本物の植物が立ち並ぶフリースペース「Park」や、壁一面に描かれた社史「Sansanストーリー」などが次々と紹介される。偶発的なコミュニケーションを生み出すため、5つのフロアすべてが内部階段で繋がっているという。さらに、定時以降はオリジナルビールを含むお酒やソフトドリンクが無料で楽しめる制度が明かされると、学生たちから驚きの声が上がった。IT企業でありながら「オフィスセントリック」を掲げ、社員に出社を推奨している同社。「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの通り、社員同士の交流を重んじる姿勢がうかがえる。



後半は25卒の若手社員4名を迎え、選考の実態や入社後のギャップに迫る。Sansanならではの魅力について、志賀氏は面接を振り返り「キャリアの壁打ち相手になってくれて、ギブしてくれる」と、候補者を単なる労働力ではなく一人の人間として見る社風を称賛。野口氏も、面接で「なんでありがとうって言うの？」と自身の経験を深掘りされたエピソードを披露し、人間性やストーリーを評価されたと語った。



また、入社後のギャップについては「良い意味でギャップがない」と口を揃える。実力主義や成果主義に対する不安も、成長をサポートする環境が整っていることで払拭されたという。昨今話題のAI活用についても、AIに仕事を奪われると危惧するのではなく、全社的にAIを使いこなし、空いた時間を「人と向き合うこと」に充てるポジティブな姿勢が明かされた。



緑あふれるオフィス環境と、社員のキャリアに本気で向き合うサポート体制。Sansanが急成長を続ける背景には、こうした「人」と「出会い」を重んじる揺るぎないカルチャーがあるようだ。